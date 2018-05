Dresden

Sachsen will gemeinsam mit drei weiteren ostdeutschen Bundesländern die Zusammenarbeit mit den polnischen Grenzregionen deutlich verstärken. Bei einem zweitägigen Spitzentreffen der sogenannten Oder-Partnerschaft, das erstmals in Sachsen stattfand, wurde ein engeres Zusammenrücken vereinbart. „Wir haben ein gemeinsames Verständnis davon, dass Europa von unten wächst“, erklärte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zum Abschluss. Der Regierungschef von Brandenburg, Dietmar Woidke (SPD), machte klar: „Die Menschen messen Europa daran, ob wir es schaffen, die Probleme der Menschen zu lösen - und diese Probleme können wir gemeinsam besser lösen als allein.“ Die Probleme seien letztlich ähnlich, fügte der Landesregierungschef von Niederschlesien, Cezary Przybylski, hinzu.

Verkehr: Der Ausbau von Verkehrsverbindungen ist eine der tragenden Säulen der Oder-Partnerschaft. Nach der Wende waren zahlreiche Verbindungen der Bahn gekappt worden. „Dieser Trend konnte vor allem dank der Oder-Partnerschaft gestoppt werden“, erklärte Brandenburgs Regierungschef. Als erste Erfolge gelten die Wiederaufnahme der Strecke Berlin-Breslau ab Dezember 2018 in den regulären Zugfahrplan der Deutschen Bahn sowie der zweigleisige Ausbau der Strecke Berlin-Stettin, den die Bahn ursprünglich nur eingleisig vorgesehen hatte. Auch die Elektrifizierung der Strecke Dresden-Görlitz-Breslau bleibt ein Thema. Mitte Juni findet ein deutsch-polnischer Bahngipfel in Potsdam statt. Insgesamt konstatierte die Oder-Runde: „Die Verkehrsverbindungen zwischen Deutschland und Polen befinden sich nicht auf einem zufriedenstellenden Niveau.“

Blick in den Tagungssaal: Bei dem Treffen der Oder-Partnerschaft ging es um die deutsch-polnische Zusammenarbeit bei den Themen Gesundheit, Verkehr oder Wissenschaft Quelle: dpa

Medizinische Versorgung: Die Oder-Runde will - bedingt durch den demografischen Wandel, der beiderseits der Flussgrenze zu registrieren ist - mehr gemeinsame Projekte in der Gesundheitsversorgung und bei der Nutzung der Telemedizin angehen. Unterstützt wird unter anderem bereits die Zusammenarbeit zwischen dem Sächsischen Krankenhaus Arnsdorf und dem Niederschlesischen Zentrum für Psychiatrie und Alzheimererkrankung. Insgesamt sei man in der grenzüberschreitenden medizinischen Versorgung „noch nicht weit genug“, erklärte Brandenburgs Regierungschef.

Wissenschaft: Im Wissenschaftsbereich ist die Zusammenarbeit mit etwa 110 sächsisch-polnischen Hochschulpartnerschaften besonders eng. Aushängeschild ist die trilaterale Neiße University als Kooperation der Hochschule Zittau/Görlitz mit den Universitäten Breslau (Polen) und Liberec (Tschechien). „Gerade in der deutsch-polnischen Grenzregion werden viele hervorragende Forscher und Entwickler ausgebildet, die wir in der Region halten wollen. Dafür brauchen wir attraktive Arbeitsplätze mit einer engen Verzahnung von Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen“, sagte Kretschmer. Woidke machte seinerseits für diesen Bereich klar: „Das sind Projekte, die über die wirtschaftliche Entwicklung in Zukunft entscheiden.“

Wirtschaft: Allein für Sachsen ist Polen der viertwichtigste Handelspartner. Im vergangenen Jahr wurden aus dem Freistaat Waren im Wert 2,01 Milliarden Euro ins Nachbarland exportiert, während sich die Importe auf 2,09 Milliarden Euro summierten. Diese Kontakte sollen weiter ausgebaut werden. Deshalb soll es beim Bahngipfel im Juni auch um die Erweiterung des grenzüberschreitenden Güterverkehrs durch die Bahn gehen.

EU-Mittel: Das sächsisch-polnische Kooperationsprogramm umfasst aktuell 70 Millionen Euro, zwischen Brandenburg und Polen sind es sogar 100 Millionen Euro. Doch es drohen erhebliche Einschnitte: Durch den Austritt des großen Nettozahlers Großbritannien sowie die Umstellung der EU-Förderpolitik sind milliardenschwere Streichungen im Gespräch. „An kaum einem anderen Ort in Europa ist die Wirkung der Europäischen Territorialen Zusammenarbeit so greifbar und für die Bevölkerung spürbar wie entlang der deutsch-polnischen Grenze. Daher brauchen wir hier weiterhin Unterstützung aus Brüssel und gleichzeitig einfachere Förderregelungen“, machte Kretschmer klar. Woidke sagte in Richtung EU: „Das ist Mutmacher-Geld - es geht um viel mehr als diese relativ überschaubare Summe.“ Deshalb kündigte die Oder-Runde an, in Brüssel für mindestens die gleiche Höhe an EU-Geldern kämpfen zu wollen. „Die Zusammenarbeit ist ausschlaggebend, dass ein Europa der Regionen stark ist“, sagte der Marschall der Wojewodschaft Niederschlesien, Cezary Przybylski. Deshalb müssten noch etliche Barrieren fallen, um das Miteinander zu verbessern.

Hintergrund: Oder-Partnerschaft Die Oder-Partnerschaft ist ein seit 2006 bestehendes Netzwerk der vier grenznahen Bundesländer Sachsen, Brandenburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern mit den vier polnischen Wojewodschaften (Verwaltungsbezirke, die etwa den Bundesländern in Deutschland entsprechen) Großpolen, Lebuser Land, Niederschlesien und Westpommern. Ziel ist eine bessere Verknüpfung zwischen den Regionen beiderseits von Oder und Lausitzer Neiße. Meist besteht - oder wird ausgebaut - eine projektbezogene Zusammenarbeit in den Schwerpunktbereichen Wirtschaft, Tourismus, Verkehr und Infrastruktur sowie Wissenschaft und Forschung. Der Freistaat Sachsen hatte Anfang 2017 turnusgemäß die Koordinierung der Oder-Partnerschaft von Niederschlesien übernommen. Das Dresdner Treffen in dieser Woche war der Abschluss, nächster Koordinator ist die Wojewodschaft Nebuser Land. Allein zwischen sächsischen und polnischen Kommunen gibt es bereits 109 Partnerschaften. ski

Von Andreas Debski