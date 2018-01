Historische Filmaufnahme: Besuch in der Tier-Poliklinik

Leipzig. Vor allem in den frühen Jahren der DDR war die Kino-Wochenschau „Der Augenzeuge“ eine wichtige Informationsquelle. Produziert von der Filmgesellschaft DEFA und selten frei von sozialistischer Propaganda, boten die 15 Minuten jede Woche einen Blick über den eigenen Tellerrand hinaus – getreu dem Augenzeugen-Motto von Regisseur Kurt Maetzig „Sie sehen selbst, Sie hören selbst, urteilen Sie selbst!“

Gelegentlich waren die Augenzeugen-Reporter auch in Leipzig und Umgebung unterwegs. LVZ.de zeigt in loser Reihe einige Ausschnitte, die an das Leben von damals erinnern können. In diesem Beitrag geht es um eine Tier-Poliklinik.

Teil 6: Besuch in der Tierpoliklinik

