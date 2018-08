Leipzig/Dresden

Um die Hitze einigermaßen auszuhalten, greifen derzeit viele Menschen zu luftiger Kleidung. Selbst bei Gericht, in Banken oder in Ministerien werden Kleiderstandards aufgeweicht, ergab eine Umfrage.

Den Mitarbeitern der Commerzbank sei mittels Intranet freigestellt worden, ob sie bei den Temperaturen Krawatte und Jackett tragen, sagt Heike Ziegenbalg, Sprecherin für die Region Ost. Je nach Filiale könne es nämlich ganz schön heiß werden. Dennoch seien kurzärmelige Hemden, oder Topträger an Blusen nicht gern gesehen. Generell gibt es bei der Commerzbank keine Kleiderordnung, trotzdem wisse jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter, dass der Rock bis zum Knie reichen sollte und das Hawaiihemd nur in der Freizeit zum Einsatz kommt.

Sozialministerium: Kernarbeitszeit auf 14.30 Uhr verkürzt

Auch in den sächsischen Ministerien bestimmen die Temperaturen das kleidertechnische Erscheinungsbild der Mitarbeiter. „In letzter Zeit sind durchaus weniger Krawatten zu sehen, als sonst üblich“, stellt etwa Stephan Gößl, Sprecher des Finanzministeriums, fest. Extrem heiß sei es besonders in den oberen Etagen der Behörde, dort wurden speziell Wasserspender aufgestellt. Auch die Mitarbeiter des Geschäftsbereichs Gleichstellung und Integration des Sozialministeriums werden extra mit Wasser versorgt. Damit trotz der Temperaturen die Aufgaben erledigt werden, dürften die Angestellten im Finanzministerium früher mit ihrer Arbeit beginnen und folglich eher in den Feierabend gehen. Im Sozialministerium wurde seit der letzten Juliwoche gar die Kernarbeitszeit auf 14.30 Uhr verkürzt und allen Angestellten angeboten, von zuhause aus zu arbeiten. Es müsse aber natürlich gewährleistet werden, das die Aufgaben erledigt werden, betont Sprecherin Alexandra Kruse.

Präsident des Bundesverwaltungsgerichts verzichtet auf Krawatte

Bei den aktuellen Temperaturen heizen sich auch die Säle des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig auf. Zwar gebe es auch hier keine Kleidungsvorschriften, die Beschäftigten seien derzeit aber legerer, dem Wetter angepasst, angezogen, beobachtet Sprecher Andreas Korbmacher. Selbst Klaus Rennert, Präsident des Gerichts, komme da mal ohne Krawatte zur Arbeit. Kurze Hosen trügen die Richter und Mitarbeiter zwar nicht, aber kurzärmelige Hemden habe er schon gesehen, sagt Korbmacher. „Auch das Jackett bleibt öfter mal im Schrank hängen.“ Um die Arbeit während der Hitzeperiode erträglicher zu gestalten, stellt das Bundesverwaltungsgericht Ventilatoren für die Mitarbeiter zur Verfügung, so der Sprecher.

Mit dem Poloshirt ins BMW-Büro

Im BMW-Werk in Leipzig könnten die Beschäftigten in Produktion und Montage aus Sicherheitsgründen keine luftigere Arbeitskleidung tragen, sagt Unternehmenssprecher Jochen Müller. Aber die Hallen würden nachts gelüftet. Außerdem gebe es längere Trinkpausen. Schon seit geraumer Zeit stelle der Autokonzern für alle Angestellten Trinkstationen mit kostenlosem Wasser bereit. In den Büros des Werks ist der Kleidungsstil sommerlich: Kurze Hosen tragen die Männer zwar nicht, aber kurze Hemden und Poloshirts seien weit verbreitet, so Müller. Viele Frauen schlüpften in Röcke und Kleider. So lässt sich die Hitze selbst auf Arbeit aushalten.

Tipps der Stilberaterin zum Arbeitsoutfit Seit 28 Jahren berät Gisela Braune aus Dresden Männer und Frauen in Sachen Kleidung. Die 69-Jährige empfiehlt bei den hohen Temperaturen leichte, angenehme Stoffe. Denn gerade in der „Businesswelt“ sollten sich Männer trotz Hitze in Langarm-Hemd und lange Hose werfen. „Kurzarmhemden sind mega out, das sieht wie abgeschnitten aus“, sagt Braune. Das lange Hemd dürfe zweimal umgeschlagen, zwei Hemdknöpfe geöffnet werden. Denn: Bei den Temperaturen könne man getrost einmal auf Krawatte und Jackett verzichten. Auch Frauen haben beim Anziehen einiges zu beachten: In der Arbeit sollte der Rock im Stehen nicht kürzer sein als eine Handbreit über dem Knie, so Braune. Die Schultern sollten außerdem bedeckt sein, auch leicht überschnittene Ärmel seien in Ordnung. Bei offiziellen Terminen sollten Frauen unbedingt leichte Strümpfe tragen. „Das ist Make-up für die Beine“, findet Braune. Trotz der Hitze müssten Schuhe vorn immer geschlossen sein, betont die Stilberaterin. Insgesamt sei es wichtig, nicht zu viel Haut zu zeigen: „Dadurch gibt man Autorität ab“, sagt Braune. Gegen Schweißflecken hälfen übrigens locker sitzende Kleidungsstücke.

Von Theresa Held