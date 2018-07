Pirna/Leipzig

Die Hitze hat in Gewässern südlich von Leipzig zu vermehrtem Wachstum von Blaualgen geführt. Betroffen sind besonders der Stausee Rötha und das Speicherbecken Witznitz (beide Landkreis Leipzig), wie die Landestalsperrenverwaltung am Freitag in Dresden mitteilte.

Die hohen Temperaturen und im Wasser befindliche Nährstoffe, vor allem Phosphor, begünstigten diese Entwicklung. Mit dem vermehrten Wachstum und späteren Absterben der Algen gehe wiederum ein deutlicher Sauerstoffentzug des Wassers einher.

Blaualgen kommen in geringen Mengen in fast jedem Gewässer vor, so die Behörde. Problematisch werde es jedoch, wenn sie sich massenhaft vermehren. Menschen sollten mit dem Wasser nicht in Berührung kommen, um Hautreizungen zu vermeiden. Tiere sollten das Wasser nicht trinken. An den betroffenen Gewässern weist die Landestalsperrenverwaltung mit Schildern auf die Gefahren hin.

Von LVZ