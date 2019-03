Leipzig

Die Krankenkasse AOK Plus hat für Sachsen im Vorjahr erneut einen Rekord beim Krankenstand registriert. Der Wert betrug 5,7 Prozent, 2017 waren es 5,5 Prozent. Bereits damals hatte die Kasse den höchsten Krankenstand seit 20 Jahren verkündet.

Sachsen liegt damit leicht über dem Bundesdurchschnitt (5,5 Prozent). Deutlich höher ist der Krankenstand mit 6,3 Prozent in Thüringen. Auch die Bundesländer Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und das Saarland weisen diesen Höchstwert aus. Den niedrigsten Krankenstand gab es bundesweit in Bayern (4,8).

Im Schnitt war jeder AOK-Versicherter in Sachsen 20,6 und in Thüringen 22,8 Kalendertage krankgeschrieben.

Zuvor hatten bereits andere Krankenkassen Höchststände gemeldet. Hauptursache für den Anstieg sei die ausgeprägte Grippe- und Erkältungswelle im Vorjahr gewesen. In Sachsen betrafen im Vorjahr 24,6 Prozent der Krankheitsfälle bei der AOK Plus Atemwegserkrankungen, gefolgt von Muskel- und Skeletterkrankungen mit 14,1 Prozent. Zehn Prozent waren Erkrankungen der Verdauungsorgane und 6,9 Prozent Verletzungen.

Nach Landkreisen aufgeschlüsselt, verzeichnete Nordsachsen mit 6,4 Prozent erneut den höchsten Krankenstand. In Dresden war er mit 4,9 Prozent wieder am niedrigsten.

Wie sehr die berufsspezifischen Anforderungen die Art der Erkrankung beeinflussen, zeigt sich unter anderem beim Vergleich der Muskel-Skelett-Erkrankungen. Diese treten bei Berufen mit körperlich belastenden Tätigkeiten besonders häufig auf, teilt die Kasse mit. So wiesen Beschäftigte in den Berufen der Ver- und Entsorgung im Jahr 2018 bundesweit durchschnittlich 11,6 Fehltage und Straßen- und Tunnelwärter durchschnittlich 11,4 Fehltage aufgrund von Muskel-Skelett-Erkrankungen auf. Über alle Berufe hinweg sind es bei den AOK-Mitgliedern hingegen nur 5,8 Fehltage. Bezogen auf Branchen gab es den höchsten Krankenstand bei der öffentlichen Verwaltung. Am wenigsten meldenden sich Beschäftigte des Wirtschaftszweigs Banken/Versicherungen krank. Überdurchschnittlich viele Fehltage aufgrund von psychischen Erkrankungen finden sich dagegen eher in den dienstleistungsorientierten Berufen: Auffällig sind hier insbesondere die Berufe im Dialogmarketing, zu denen Beschäftigte im Callcenter gehören. Jeder Beschäftigte in diesem Beruf fehlt durchschnittlich 7,1 Tage aufgrund einer psychischen Erkrankung.

Von Andreas Dunte