Leipzig

Viele Arztpraxen in Sachsen arbeiten an der Belastungsgrenze und nehmen deshalb kaum noch Patienten an. Das geht aus einer wissenschaftlichen Untersuchung der Hochschule Zittau/Görlitz im Auftrag der Techniker Krankenkasse (TK) hervor. Forscherin Elisa Nerlich kontaktierte im vergangenen Sommer verdeckt 200 Fachärzte im gesamten Freistaat und musste feststellen: Jede fünfte Praxis vergibt keine Termine an neue Patienten. Wer Glück hat und aufgenommen wird, müsse in der Regel weit im Kalender blättern. Acht Wochen beträgt laut Nerlich die durchschnittliche Wartezeit.

„Die Terminvereinbarungen bei Neurologen und Hautärzten sind am schwierigsten“, schreibt die Forscherin in ihrer Bachelorarbeit. 40 Prozent der Neurologen hätten sie am Telefon abgewiesen, bei Hautärzten waren es 24 Prozent. Dort, wo sie durchkam, gab es Termine Monate im Voraus: bei Neurologen durchschnittlich in 13 Wochen, bei Hautärzten in zwölf. Kaum besser die Situation der Augenärzte: Wer dort vorspricht, könne nach elf Wochen auf Behandlung hoffen. Angeblich schafft das überhaupt nur jeder zweite Neupatient, die Ablehnungsquote liege bei 48 Prozent.

Landarztpraxen bleiben unbesetzt

Knapp 400 Augenexperten gibt es unter den insgesamt 17.700 Ärzten im Freistaat. Statistisch gesehen hat jeder somit 10.000 potenzielle Patienten. Die meisten Praxen sind laut Kassenärztlicher Vereinigung im Umkreis von Dresden (78) und Leipzig (66) registriert. Wer in Grimma Probleme beim Sehen hat, kann noch zwischen fünf Optionen wählen. Die 5000 Einwohner in Nünchritz (Landkreis Meißen) suchen dagegen vergeblich. „Landarztpraxen können nicht besetzt werden, weil es junge Ärzte in die Städte zieht. Hinzu kommt, dass falsche Vergütungsanreize die Kapazitäten von Ärzten verknappen und sinnlose Bürokratie die Praxen belastet“, sagt Simone Hartmann, Leiterin der TK Sachsen.

In den Großstädten werden die Belastungen auf Nachfrage vielfach bestätigt – wenn auch nur hinter vorgehaltener Hand. Die Leipziger Augenärztin Cornelia Scheiber (Tschaikowskistraße) ist hauptsächlich operierend tätig, „für Akutpatienten haben wir jedoch jederzeit freie Termine“, sagt sie.

Kritik von der Landesärztekammer

Laut Uwe Köhler, Vizepräsident der Landesärztekammer und selbst Facharzt für Frauenheilkunde, sind die Belastungen für alle Ärzte sehr hoch. „Die Gründe sind vielfältig: Die Arbeit in Teilzeit steigt, die Jahresarbeitszeit sinkt, auch aufgrund des Arbeitszeitgesetzes, die Zahl der niedergelassenen Ärzte mit eigener Praxis geht zurück, junge Ärzte arbeiten zunächst lieber in Anstellung und nicht zuletzt wächst der Behandlungsbedarf aufgrund der demografischen Entwicklung“, so Köhler.

Die in der Studie angesprochenen hohen Hürden, einen Termin zu bekommen, halt Köhler allerdings für nicht ganz realistisch. „Mit einer dringlichen Überweisung des Hausarztes sähe die Wartezeit auf einen Facharzttermin sicher anders aus“, sagte er gestern. Katharina Bachmann-Bux von der Kassenärztlichen Vereinigung weist darauf hin, dass Patienten mit Überweisung jederzeit die Terminservicestelle (Telefon: 0341/ 23493733) nutzen können. Diese vermittelt Facharzttermine innerhalb der nächsten vier Wochen.

Von Matthias Puppe