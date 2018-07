Leipzig

Die anhaltende Trockenheit lässt vielerorts die Pegel von Flüssen, Bächen und Seen sinken. Mehrere Landkreise in Sachsen haben deshalb schon ein Verbot für die Wasserentnahme verhängt.

Es bestehe Gefahr für die Tier- und Pflanzenwelt sowie die natürliche Selbstreinigung der Gewässer, begründet das Landratsamt Nordsachsen das Verbot. Im Kreis sei die Not besonders groß, weshalb Mitarbeiter der unteren Wasserbehörde die Einhaltung kontrollieren, erklärte Eckhard Rexroth, Dezernent für Bau und Umwelt. Verstöße können mit Bußgeldern bis zu einer Höhe von 50 000 Euro geahndet werden. Allerdings nur, wenn Wasser über Rohre oder Gartenschläuche abgepumpt oder umgeleitet wird. Das Gießen mit Kannen, Eimern oder anderen Gefäßen sei hingegen weiter erlaubt. „Die Einwohner haben bereits sehr vernünftig auf das Verbot reagiert und die Entnahme eingestellt“, so Rexroth.

Die Stadt Chemnitz untersagte ebenfalls die Wasserentnahme aus Flüssen und Bächen. Selbst der Gemeingebrauch, also das Schöpfen mit Handgefäßen, sollte unterbleiben. Auch im Landkreis Görlitz dürfen die Einwohner kein Wasser mehr aus Flüssen oder Seen abpumpen, um Gärten oder Felder zu bewässern. In den Landkreisen Mittelsachsen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge liegen die Pegel weit unter normal. Von Verboten sieht man aber noch ab. Allerdings appellieren die Ämter an die Vernunft der Wasser-Anrainer. Größte Zurückhaltung sei geboten, heißt es in Mittelsachsen. Die Entnahme dürfe sich nicht nachteilig auf den Wasserhaushalt auswirken. Die untere Wasserbehörde werde das kontrollieren und Zuwiderhandlungen ahnden.

Auch in Thüringen und in Sachsen-Anhalt haben mehrere Kreise schon auf die niedrigen Wasserstände reagiert und Entnahmeverbote ausgesprochen, so auch im Altenburger Land und im Kreis Hildburghausen. In Sachsen-Anhalt sprach jetzt auch der Landkreis Mansfeld-Südharz ein Verbot aus. In der Region habe es seit Pfingsten nicht geregnet, sagte ein Landkreissprecher. „Es ist knochentrocken.“ Das Verbot soll helfen, dass die Wasserstände in Flüssen und Seen zumindest nicht noch weiter sinken. Nur bei zwei Landwirten am Süßen See bei Eisleben mache man eine Ausnahme.

In der Stadt Leipzig sieht man hingegen noch keinen Bedarf für derartige Verbote. Zwar führten die Pleiße und die Weiße Elster nur etwa ein Drittel der mittleren Wassermenge, aber die Situation sei anders als im ländlichen Raum, wo oftmals Bauern im großen Stil Felder mit Flusswasser beregnen, sagt Umweltschutz-Amtsleiterin Angelika Freifrau von Fritsch.

Als Reaktion auf die Niedrigstände der Flüsse geben die Talsperren in Sachsen größere Mengen Wasser ab. So höht die größte sächsische Trinkwassertalsperre Eibenstock derzeit mit einer zusätzlichen Abgabe den Wasserstand der Zwickauer Mulde auf, teilte die Landestalsperrenverwaltung Sachsens in Pirna auf Anfrage mit. „Anstelle von 0,5 Kubikmetern pro Sekunde wird der Fluss mit 1,4 Kubikmetern Wasser pro Sekunde unterstützt“, so Sprecherin Britta Andreas. Auch die Weiße Elster werde über die Brauchwassertalsperre Pöhl mit einer zusätzlichen Wasserabgabe unterstützt. Hier beträgt der Zufluss 0,5 Kubikmeter pro Sekunde. Allerdings mache sich diese zusätzliche Wasserabgabe nur im Ober- und Mittellauf der Gewässer bemerkbar. „Die Möglichkeiten der Einflussnahme sind für den Nordraum von Sachsen sehr begrenzt“, so Andreas.

23 von insgesamt 53 Talsperren in Sachsen werden für die Versorgung mit Trinkwasser genutzt. Diese Aufgabe würden sie auch trotz der anhaltenden Trockenheit erfüllen. Obwohl es bereits seit Februar dieses Jahres wenig Niederschlag gebe, seien die Staubecken noch gut gefüllt, so die Sprecherin der Landestalsperrenverwaltung. Es gebe jedoch regionale Unterschiede. Eibenstock sei mit 91 Prozent gut gefüllt und sorge damit für eine sichere Versorgung des Großraums Chemnitz-Zwickau. An anderen Talsperren sind die Auswirkungen der Trockenheit deutlicher zu sehen. So ist beispielsweise die Trinkwassertalsperre Lehnmühle im Osterzgebirge nur noch zu 42 Prozent voll. Da sie jedoch im Verbund mit den Talsperren Klingenberg (Füllstand 92 Prozent) und Rauschenbach (92 Prozent) bewirtschaftet wird, könne dies gut ausgeglichen werden.

Viele der sächsischen Talsperren seien über ein System aus Rohrleitungen, Stollen, Fließgewässern, Gräben und Teichen miteinander verbunden. So helfe man sich untereinander, um mehrere aufeinanderfolgende längere Trockenperioden überbrücken zu können. Auch die Abgabemengen aus den Talsperren seien so berechnet, dass man auch in Dürrephase noch agieren könne.

Von Andreas Dunte