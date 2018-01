Hohes Polizeiaufgebot bei Kundgebung gegen Rechts in Wurzen

Wurzen. Begleitet von einem hohen Polizeiaufgebot haben sich am Sonnabend in Wurzen rund 200 Menschen zu einer Kundgebung gegen rechte Gewalt zusammengefunden. Die Veranstalter sprachen am Abend von 250 Teilnehmern. Einsatzkräfte sicherten das Geschehen und die umliegenden Straßen ab.

Demonstranten haben sich am Sonnabend in Wurzen zu einer Kundgebung gegen Rechts zusammengefunden. Mutmaßliche Rechte meldeten eine Gegenveranstaltung an. Zur Bildergalerie

Während der angemeldeten Mahnwache hatten laut Augenzeugen einige Personen versucht, Teilnehmer der Versammlung zu provozieren. Polizisten isolierten vereinzelt Unruhestifter vom Geschehen. Laut Polizei hatten sich zudem in der Nähe auf einem Grundstück vermummte Personen versammelt. Diese hätten waffenähnliche Gegenstände bei sich gehabt. Die Polizei habe die Identitäten festgestellt, sagte ein Sprecher.

Das Bündnis "Irgendwo in Deutschland", das zu der Demo aufgerufen hatte, sprach am Abend von einem "Angriff von Nazis", die "bewaffnet mit langen Messern, Teleskopschlagstock und Baseballschläger" aus einem Gebäude gestürmt seien. Eine Sprecherin des Bündnisses forderte "ein konsequentes Einschreiten gegenüber der rassistischen Szene in Wurzen".

Gegenveranstaltung angemeldet

Insgesamt sei die Kundgebung aber friedlich verlaufen, hieß es vor Ort. Kurz vor Beginn der Mahnwache sei auch eine Gegenveranstaltung unweit des Bahnhofsparks angemeldet worden, bestätigte Thomas Kirstenpfad vom Landratsamt. Sie sollte von 14.30 bis 18 Uhr stattfinden. Rund 20 Teilnehmer hatten sich dazu zunächst versammelt, nach etwa eineinhalb Stunden löste sich diese Demo aber bereits langsam auf. 150 Beamte der Polizeidirektion Leipzig, der Bereitschaftspolizei und der Bundespolizei waren im Einsatz, wie Polizeisprecher Uwe Voigt sagte. Auch Polizeipräsident Bernd Merbitz war am Nachmittag vor Ort.

Die Antifa-Demo war nach der Auseinandersetzung zwischen Einheimischen und Flüchtlingen am vergangenen Wochenende angemeldet worden und läuft unter dem Motto „Solidarität mit allen Betroffenen rassistischer und rechter Gewalt – Den rechten Strukturen keinen Millimeter zurückweichen.“ „Wir wollen ein Zeichen gegen Rassismus setzen, aber nicht durch die Stadt laufen“, hatte Juliane Nagel, Landtagsabgeordnete der Linken und Versammlungsleiterin im Vorfeld gesagt.

lieb/fs/jhz