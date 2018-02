Sitzblockaden am Altmarkt - Ittner-Kundgebung kurz unterbrochen

Dresden. Die Versammlungslage in Dresden ist turbulent. Während Hunderte gegen den Aufmarsch des Holocaustleugners Gerhard Ittner demonstrieren und die Wilsdruffer Straße blockieren, stand dessen Demo zeitweise vor dem Abbruch. Wir berichten im LIVETICKER.

Wenige Tage nach dem 13. Februar stehen Dresden wieder mehrere Demonstrationen bevor. Anlass ist der Aufzug des Holocaust-Leugners Gerhard Ittner, der ab 14 Uhr vom Postplatz aus durch die Innenstadt laufen will. Ersten Vermutungen nach soll der Rundkurs über die Wilsdruffer Straße und den Neumarkt führen. Mehrere Gegenveranstaltungen sind angezeigt.

So will die Gruppe „Hope – fight racism“ ab 12.30 Uhr vom Albertplatz aus in Richtung Innenstadt laufen. Am Postplatz ist eine Gegenveranstaltung des Bündnisses Dresden-Nazifrei ab 14 Uhr angekündigt. Die soll später über den Neumarkt in Richtung Neustadt laufen.

Am Postplatz lädt die AG 13. Februar ab 14 Uhr zu einer Kundgebung ein. Dabei werden unter anderem SPD-Stadtrat Christian Avenarius und Superintendent Albrecht Nollau als Versammlungsleiter vor Ort sein. „Zeigen Sie Gesicht gegen Rechtsextremismus und rechte Gewalt. Wir werden es nicht ohne Protest zulassen, dass rechtsextreme Gruppen das friedliche Gedenken am 13. Februar stören und den Gedenktag missbrauchen“, teilte die AG 13. Februar mit.

Zudem gibt es eine Kundgebung gegen den Neonazi-Aufmarsch in Höhe des Altmarktes an der Wilsdruffer Straße. Zudem ist eine Kundgebung an der Trümmerfrau vor dem Rathaus angezeigt, die verhindern soll, dass Neonazis diesen symbolischen Ort in Beschlag nehmen.

Die Stadt warnt am Nachmittag recht allgemein gehalten vor Verkehrseinschränkungen in der Innenstadt.

Der verurteilte Holocaust-Leugner Ittner hatte bereits in den vergangenen Jahren regelmäßig rund um den 13. Februar Versammlungen in Dresden angezeigt, saß da aber meist im Gefängnis. 2017 kam er erstmals und lief mit rund 200 Anhängern eine kurze Runde vom Zwingerteich über den Kopf der Marienbrücke und wieder zurück. Eine längere Route verhinderten mehrere Hundert Gegendemonstranten. Ittner leugnete 2017 in Dresden einmal mehr den Holocaust, die Staatsanwaltschaft leitete ein Verfahren ein.

Auch in diesem Jahr werden die Behörden genau hinhören müssen. Ittner hat zahlreiche einschlägig bekannte Holocaustleugner und Reichsbürger angekündigt, darunter der erst kürzlich suspendierte Berliner Lehrer Nikolai N. Laut Sächsischer Zeitung darf Ittner selbst nicht sprechen. Das habe die Versammlungsbehörde ihm nach den Vorfällen 2017 untersagt.

Von Stephan Lohse