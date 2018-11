Leipzig

Müssen Biertrinker aus Mitteldeutschland bald mehr zahlen für Helles, Pils oder Bock? Nein, jedenfalls nicht für Biere aus der Heimat. Während die privaten Brauereien in Bayern wegen gestiegener Ausgaben für Hopfen und Getreide in diesem Jahr die Preise anheben wollen, planen die Brauer in Sachsen und Thüringen nichts dergleichen. Das ergab eine Umfrage der Leipziger Volkszeitung unter Produzenten in Mitteldeutschland.

Hopfen, Gerste und Weizen seien deutlich teurer geworden, sagt Detlef Projahn, Chef der Apoldaer Vereinsbrauerei und zugleich Präsident des Bundesverbandes Privater Brauereien Deutschlands. Das liege an dem extrem trockenem Sommer und der dadurch schlechter ausgefallenen Ernte. Er könne den Vorstoß der Privaten Brauereien in Bayern verstehen, die Preise anzupassen.

Auf der Getränkemesse Braubeviale in Nürnberg hatte ein Sprecher jetzt eine spürbare Preiserhöhung angekündigt. Mit zwei Prozent Plus sei es nicht mehr getan, hieß es. „Dennoch denken wir in Apolda nicht darüber nach, unsere Biere teurer zu verkaufen“, meint Projahn. Der Wettbewerbsdruck in der Branche sei zu groß. Man habe Sorge, Kunden zu verlieren. „Wir versuchen das irgendwie abzufangen.“

Projahn wisse auch von anderen Brauereichefs in Thüringen und aus anderen Teilen Ostdeutschlands, die im Verband organisiert sind, dass diese ihre Preise stabil halten wollen. Verbindliche Aussagen dazu könne es aber nicht geben, schon aus rechtlichen Gründen nicht.

Erst Anfang des Jahres hatten einige deutsche Brauereien an der Preisschraube gedreht, berichtet Astrid Peiker von der Glückauf Brauerei in Gersdorf (Landkreis Zwickau). Glückauf zähle dazu nicht. „Wir halten die Preise seit 2013 stabil“, sagt die Brauerin. Auch für das kommende Jahr sei nichts geplant. Leicht sei das aber nicht, da es neben gestiegenen Rohstoffpreisen auch immer mehr Probleme mit dem Leergut gebe.

Das bestätigt auch Sonja Wünsche, Prokuristin bei der Bergquell Brauerei Löbau (Landkreis Görlitz). Bei den großen Handelsketten würde das Leergut einfach nicht vorsortiert. So kommen immer häufiger die Spezialflaschen der großen Brauereien in die Kästen. „Wir Kleine müssen das per Hand aussortieren und für den Rücktransport sorgen.“

Das Problem belaste die Branche ungemein, ergänzt Steffen Dittmar, Bergquell-Chef und zugleich Präsident des Sächsischen Brauerbundes. Die Großen sollten endlich auf die Standard-Bierflasche umstellen, das wäre solidarisch.

Trotz dieser finanziellen Mehrbelastung könne er die Genießer heimischen Gerstensaftes aber beruhigen: „Momentan kenne ich keinen in unserem Brauerbund, der die gestiegenen Kosten an die Verbraucher weitergeben will.“ Das hänge sicher auch mit dem insgesamt zufriedenstellendem Jahr zusammen, glaubt Dittmar. Der Bierabsatz sei fast überall gestiegen. Das treffe auch auf die von ihm geführte Bergquell-Brauerei zu.

Bei Glückauf-Bieren aus Gersdorf lag das Plus bei knapp zwei Prozent, berichtet Astrid Peiker. Fassbrause legte sogar um zehn Prozent zu. Absolut zufrieden mit dem Sommer ist auch Projahn. Die Apoldaer setzten acht Prozent mehr Bier und Mixgetränke ab.

Mit einem solchen Plus kann Axel Specht aus Ehrenfriedersdorf (Erzgebirgskreis) nicht aufwarten. Dass der Absatz auf Niveau der Vorjahre gelegen habe, sei schon ein Erfolg angesichts des wachsenden Drucks durch Sonderangebote der großen Hersteller, meint der Chef der Specht-Brauerei. Sollten die Bayern ihre Biere teurer machen, wäre das für ihn „nicht die schlechteste Nachricht“.

Setzten sie die Preise herauf, dann würden sicher auch andere in der Branche nachziehen, glaubt der Brauer. Aus seiner Sicht gibt es großen Bedarf an einer Preiserhöhung. „Dann könnte ich meinen Leuten mehr auszahlen, verdient hätten sie es.“

Die gestiegenen Rohstoffpreise lasteten enorm auf der kleinen Firma. „Wir zahlen für Hopfen das Eineinhalbfache mehr wegen der miesen Ernte.“ Gerecht wäre ein Aufschlag von 50 Cent oder sogar einem Euro pro Kasten. Derzeit sei aber nichts dergleichen geplant, beruhigt Specht seine Kunden.

Von Andreas Dunte