Dresden

An der Spitze der sächsischen Landespolizei steht ein Wechsel an. Zum 1. Januar 2019 wird Horst Kretzschmar neuer Polizeipräsident im Freistaat, wie das Innenministerium am Dienstag mitteilte. Der 59-Jährige wird Nachfolger von Jürgen Georgie, der Ende dieses Jahres in den Ruhestand geht.

„Mit Horst Kretzschmar stellen wir einen erfahrenen und verantwortungsvollen Beamten an die Spitze der sächsischen Polizei. Er steht als Landespolizeipräsident in besonderem Maße für Sicherheit und Ordnung im Land“, sagte Innenminister Roland Wöller ( CDU). Kretzschmar war seit 2016 Leiter der Polizeidirektion Dresden.

Von LVZ