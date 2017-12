Hunderte demonstrieren für Aufklärung im Fall Oury Jalloh

Halle. Mehrere Hundert Menschen haben in Halle für weitere Aufklärung zum Feuertod des Asylbewerbers Oury Jalloh demonstriert. Die Demonstration am Samstag sei ruhig und friedlich verlaufen, sagte eine Polizeisprecherin. Zwischenfälle habe es zunächst nicht gegeben. Zu dem Protest hatten mehrere linke Gruppen aufgerufen. Ihr Motto lautete „Oury Jalloh - Aufklärung jetzt! Gegen Polizeigewalt und institutionellen Rassismus“.

Demonstration ohne Zwischenfälle

Der Asylbewerber aus Sierra Leone war vor mehr als zwölf Jahren in einer Dessauer Gefängniszelle verbrannt. Wie es dazu kommen konnte, ist noch immer nicht vollständig geklärt. Die Staatsanwaltschaft Halle stellte die Ermittlungen im Oktober ein. Aus Sicht der Behörde ist keine weitere Aufklärung zu erwarten.

Die Ermittler verfolgten die These, dass sich Jalloh selbst angezündet hat. Kritiker wie die Linken-Abgeordnete Henriette Quade bezweifeln das und werfen der Justizministerin vor, die Aufklärung zu behindern. Der Landtag forderte in der vergangenen Sitzung Einsicht in die Akten der Staatsanwaltschaft.

LVZ