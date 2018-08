Dresden

Der als "Hutbürger" bekannt gewordene Tarif-Beschäftigte des Landeskriminalamts (LKA) Sachsen wird den Polizeidienst verlassen. Das teilte die Behörde am Donnerstag mit. Es habe ein Gespräch mit dem Mann und seinem Anwalt gegeben. Dort habe Maik G. die Möglichkeit gehabt, seine Sicht auf die Dinge darzulegen.

Der LKA-Beschäftigte hatte sich anlässlich eines Besuchs der Bundeskanzlerin in Dresden während seines Urlaubs an einer Pegida-Demonstration beteiligt und sich verbal heftig gegen Filmaufnahmen des ZDF gewehrt. Dass das Kamerateam anschließend 45 Minuten von der Polizei kontrolliert wurde, löste scharfe Kritik in Politiker- und Journalistenkreisen aus. „Die Vorgänge in Sachsen sind wirklich besorgniserregend und müssen dringend und umfassend durch die sächsischen Behörden aufgeklärt werden“, sagte zum Beispiel Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD).

Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) musste heftige Kritik einstecken. Er hatte auf Twitter einen Videozusammenschnitt der Vorgänge dahingehend kommentiert, dass die einzig seriös auftretenden Personen im Film die Polizeibeamten seien. Vorschnell, wie sich herausstellte: Die sächsische Polizei entschuldigte sich später beim ZDF-Team.

Maik G. wird ab 3. September eine andere, adäquate Tätigkeit außerhalb der Polizei Sachsen wahrnehmen, heißt es. Er habe dem zugestimmt. Seine neue Tätigkeit im öffentlichen Dienst sei zunächst zeitlich befristet, sagte eine LKA-Sprecherin auf Nachfrage. Weitere Informationen werde es aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht geben.

