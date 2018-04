Leipzig

Bis zum Jahr 2024 werden in Sachsen nach Angaben der Industrie- und Handelskammer Leipzig (IHK) bis zu 71.000 qualifizierte Arbeitskräfte fehlen. Auch werde das Durchschnittsalter von Fachkräften bis dahin von heute 44,7 auf 45,4 Jahre steigen, teilte die Kammer am Mittwoch in Leipzig mit.

Am stärksten von drohenden Engpässen betroffen seien die kaufmännischen Berufe – allein hier werde für 2024 mit einer Lücke von 50.000 fehlenden Fachkräften gerechnet, hieß es.

Bei Akademikern und Fachkräften im technischen Bereich könne der Bedarf der Unternehmen zwar besser gedeckt werden, allerdings sei damit zu rechnen, dass auch hier rund 12.000 beziehungsweise 9000 qualifizierte Arbeitskräfte fehlen werden. Dies sei das Ergebnis des jüngsten IHK-Fachkräftemonitors, der die mittelfristige Entwicklung der Fachkräftesituation nach Wirtschaftszweigen und Berufsgruppen abbilde.

Von LVZ