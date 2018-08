Erfurt

Der ganze Rummel um seine Person schien ihn wenig zu beeindrucken. Österreichs Bundeskanzler und seit Juli amtierender EU-Ratspräsident Sebastian Kurz (31, ÖVP) präsentierte sich am Donnerstag in Erfurt zum Jahresempfang der Thüringer CDU jovial, aufgeräumt und selbstsicher.

Gemeinsam mit dem Gastgeber, Thüringens CDU-Landeschef Mike Mohring (46), dem die Aufregung anzumerken war, betrat er gegen 18.35 Uhr das Messegelände, plauschte mit Mohring unter den Palmen eines Pavillonbistros, teilte sich mit ihm ein Mineralwasser und verschwand dann in Richtung Lounge, wo unter anderem Thüringens früherer Ministerpräsident und Strippenzieher Dieter Althaus (CDU) wartete, der jetzt für den österreichisch-kanadischen Konzern Magna arbeitet und den Besuch von Kurz eingefädelt haben soll. Auch Ex-Ministerpräsident Bernhard Vogel war zu Gast und die Landtagspräsidenten von Thüringen, Christian Carius, und Sachsen, Matthias Rößler.

Dazwischen blieb Kurz und Mohring noch Zeit für Fragen der zahlreichen Medienvertreter, die gründlichste Sicherheitskontrollen über sich ergehen lassen mussten. Ob er denn Mohring raten würde, im kommenden Jahr in Thüringen mit der AfD zu koalieren, wurde Kurz gefragt. Der lächelte in Richtung Mohring, den er als „lieben Mike“ bezeichnete: „Nein, das würde ich ihm nicht raten. Sondern, ich bin der festen Überzeugung, dass er die Entscheidung richtig trifft für Thüringen.“ Mohring habe bereits klar gesagt, welche Koalitionen er für möglich halte und welche nicht - nämlich mit AfD und Linken. Darüber hinaus seien AfD und FPÖ in Österreich ohnehin nicht ohne Weiteres vergleichbar.

Rund 3300 Zuhörer

Mohring wiederum, der sich - wie jüngst im LVZ-Interview - für ein Ankerzentrum in Thüringen aussprach, bezeichnete Kurz als einen „Brückenbauer“ in Europa, den er sehr umworben habe, nach Erfurt zu kommen. Er appellierte an die rot-rot-grüne Thüringer Landesregierung, die im Bundesrat anstehende Entscheidung über die sicheren Drittstaaten nicht zu blockieren. Die CDU-Fraktion sei im Gegenzug bereit, über ein Fachkräftezuwanderungsgesetz zu reden und über eine „Altfallregelung“ für Ausländer, die schon länger in Deutschland sind.

Kurz erläuterte dann vor rund 3300 Zuhörern auf der Erfurter Messe seine Thesen zu einem „Europa, das schützt“ – so das Motto. Der Kontinent müsse den Schwerpunkt auf den Kampf gegen illegale Migration legen, forderte Kurz. Ein „Paradigmenwechsel“ hin zu einem besseren Schutz der europäischen Außengrenzen sei darum unumgänglich. Auch die Beziehungen zu Russland und zur Türkei sowie die Situation in den USA seien unberechenbarer geworden. Der Brexit werde darüber hinaus nur gelingen, wenn beide Seiten einander entgegenkämen. „Wir glauben auch fest daran, dass es notwendig ist, die Spannungen innerhalb der EU abzubauen“, so Kurz. Man wolle kein Europa, wo der Norden über den Süden und der Osten über den Westen klage. „Wir wollen ein Europa, das zusammenhält.“

Kurz nannte die verstärkte Kooperation im Sicherheitsbereich einen Schwerpunkt seiner Ratspräsidentschaft. Er versprach auch, sich für die Wettbewerbsfähigkeit der EU einzusetzen und dafür, dass die Union auch über ihre Außengrenze hinweg nach Osteuropa aktiv werde. Dafür gab es immer wieder langen Applaus. Dazwischen plauderte er über die derzeit zahlreichen deutschen Touristen in Österreich, die ihm Sorge gemacht hätten, ob denn überhaupt jemand zu seinem Auftritt nach Erfurt kommen werde ...

"Besuch unter Schwesterparteien"

Kurz hatte den Besuch ausdrücklich als Besuch unter Schwesterparteien deklariert und offensichtlich wenig Interesse an einer Zusammenkunft mit Thüringens Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke). Noch am Abend flog er wieder nach Wien zurück. Über die Proteste verschiedener linksgerichteter Jugendorganisationen und Initiativen vor der Messe, die ihn unter der Woche als „Baby-Hitler“ bezeichnet hatten, wurde er nach eigenen Angaben nur im Auto informiert. Gerade in Deutschland und Österreich verbiete sich jeder derartige Vergleich mit dem Nationalsozialismus von selbst, kommentierte der österreichische Newcomer zu diesem Thema und fügte hinzu: „Ansonsten gilt: Satire darf viel - wenn nicht alles.“

Das Bündnis „Auf die Plätze!“ protestierte - abgeschirmt von starken Polizeikräften - derweil an der nahe gelegenen Straßenbahnhaltestelle. Unter dem Motto „Widerstand kommt zu Kurz!“ ging der Vorwurf an die CDU, auch nicht davor zurückzuschrecken, mit Thüringens AfD-Chef Björn Höcke zu paktieren, um wieder zurück an die Regierung zu gelangen. Dessen Landtagsfraktion hatte zuvor in Sachen „Baby-Hitler“ Strafanzeige erstattet.

Für Mohring war das „Unternehmen Kurz“ indes sowohl die persönliche Aufwertung als gut vernetzter Politiker im bevorstehenden Landtagswahlkampf als auch Atempause in der Steueraffäre und nicht zuletzt Bekenntnis zu den konservativen Kräften in der Union – zu denen Bundeskanzlerin Angela Merkel bekanntlich nicht gehört. Sie wird dennoch nach Thüringen kommen, zum Landesparteitag der CDU im Oktober. „Schönes Wetter“, lobte Mohring bestens aufgelegt am Mittwoch bei Twitter - unter einer Wetterkarte, die das aktuelle „Hoch Mike“ über Europa zeigte. An diesem Stimmungshoch dürfte auch das gestrige Tiefdruckgebiet über Erfurt nichts geändert haben.

Von Roland Herold