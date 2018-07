Immer wieder erschüttern Erdbeben das Vogtland. Seit 1986 liegt das Epizentrum unter Nový Kostel in Tschechien. Damals betrug die höchste Magnitude 4,6. Forscher vermuten dort ein Magma-Reservoir in etwa 30 Kilometern Tiefe. Nun wird dort gebohrt, um mehr über die vermuteten Strukturen in der Erde herauszufinden.