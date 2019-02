Mitteldeutschland Mobilität nimmt zu - Immer mehr Menschen pendeln zur Arbeit nach Sachsen Die Zahl der Einpendler nach Sachsen ist im vergangenen Jahr auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Auch die Zahl der Auspendler hat zugenommen, wenn auch weniger stark. Sachsen wird als Arbeitsort immer beliebter.

Dieses Schild steht bei Poppenhausen (Bayern) an einer Autobahnanschlussstelle. Noch immer ist an jedem Freitagabend die Autobahn von Chemnitz in Richtung Dresden auf drei Spuren voll. Dann kehren Pendler heim, die in Bayern arbeiten und das Wochenende in der Heimat verbringen wollen. Quelle: David Ebener/dpa