Kamenz

Immer mehr Kinder mit Migrationshintergrund schaffen in Sachsen das Abitur. 2017 erwarben von insgesamt 1825 Migrationskindern 505 die allgemeine Hochschulreife, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Kamenz mitteilte. Das waren 14 Prozent mehr Absolventen als 2009. An den allgemeinbildenden Schulen lernten im vergangenen Schuljahr 34 927 Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund. Das waren fast dreimal so viele wie im Schuljahr 2009/10. Der Anteil der Jugendlichen, die ohne Hauptschulabschluss die Schule verließen, war bei denen mit Migrationshintergrund (19 Prozent) höher als bei denen ohne (8 Prozent).

Schüler mit Migrationshintergrund sind laut Statistikamt jene, die zwei- oder mehrsprachig aufwachsen und die selbst oder deren Eltern, beziehungsweise ein Elternteil, oder Großeltern nach Deutschland zugewandert sind.

dpa