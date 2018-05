Dresden

Gymnasien in Sachsen verzeichnen einen immer größeren Zulauf - weil mehr Eltern wollen, dass ihr Kind Abitur macht, selbst wenn die Viertklässler eine Bildungsempfehlung für die Oberschule erhalten haben. Das geht aus der Antwort von Kultusminister Christian Piwarz (CDU) auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Bildungsexpertin Petra Zais hervor.

Demnach wurden für das neue Schuljahr 44,1 Prozent der Viertklässler (12.397 Schüler) an einem Gymnasium und 55,9 Prozent (15.737) an einer Oberschule angemeldet. Das ist erneut ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Für das Schuljahr 2016/17 lag das Verhältnis noch bei 39,6 Prozent (10.492) zu 60,4 Prozent (15.980). Im laufenden Schuljahr waren es 42,2 Prozent (11.609) und 57,8 Prozent (15.897).

„Das Gymnasium ist aus Sicht vieler Eltern nach wie vor eine attraktive Schulform. Es ermöglicht höhere Abschlüsse und damit bessere Lebenschancen“, kommentiert Petra Zais die Zahlen. Zu vermuten sei auch, „dass die häufig bessere Ausstattung bei der Anwahl eine Rolle spielt“. Zudem liege beispielsweise der Unterrichtsausfall an Gymnasien in der Regel unter dem sächsischen Durchschnitt.

Auffällig ist, dass sich die Anteile der Anmeldungen für Oberschulen und Gymnasien innerhalb des Freistaates gravierend unterscheiden: In den großen Städten geht die Tendenz eindeutig zum Abitur. So wurden in Leipzig immerhin 58,8 Prozent Schüler an einem Gymnasium angemeldet, in Dresden waren es 56,5 Prozent. Dagegen lagen die Anmeldezahlen für die Gymnasien in allen Landkreisen unter dem sächsischen Durchschnitt. Hier wechselt meist nur etwa jeder dritte Viertklässler an ein Gymnasium.

Auch die neue Bildungsempfehlung, die seit dem vergangenen Jahr nicht mehr verbindlich ist, schlägt bei den steigenden Anmeldungen in Richtung Abitur gravierend durch. Jetzt sind nicht länger allein die Noten für den weiteren Bildungsweg ausschlaggebend, sondern die Eltern entscheiden über die Schulart. Das bedeutet aktuell: Mehr als jeder zehnte Schüler, der an einem Gymnasium angemeldet wurde, hatte ursprünglich eine Bildungsempfehlung für die Oberschule erhalten. Auch dieser Wert unterscheidet sich regional deutlich. In einigen Gymnasien hat fast jeder fünfte angemeldete Schüler eine Bildungsempfehlung für die Oberschule, beispielsweise in Wilthen (Landkreis Bautzen) oder Hartha (Mittelsachsen). Besonders hoch sind die Abweichungen in Leipzig, unter anderem am Kepler- und am Reclam-Gymnasium.

„Die Motive für die Elternentscheidung sind sicherlich vielfältig. Für mich liegt es jedoch auf der Hand, dass das Schulangebot vor Ort maßgeblichen Einfluss hat“, erklärt die Grünen-Landtagsabgeordnete Petra Zais. Lange Wege seien „kein gutes Argument bei der Wahl der weiterführenden Schule - gerade, wenn es um zehnjährige Kinder geht“. Sie macht deshalb auch das „massiv ausgedünnte Schulnetz im ländlichen Raum“ für die Wahl der Eltern verantwortlich.

Von Andreas Debski