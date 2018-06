Vor dem Bundesparteitag der Linken in Leipzig kritisiert Sachsens Landesvorsitzende Antje Feiks die Personaldebatten in der Führung und Diskussionen, „die an der Realität vorbei gehen“. Die 39-Jährige wird am Freitag die 580 Delegierten als Gastgeberin begrüßen und will mit ihrer Rede die Partei aufrütteln.