Leipzig

Im Freistaat werden nach aktuellen Schätzungen des Sächsischen Innenministeriums (SMI) bis 2025 zusätzlich mehr als 14.000 Sozialwohnungen benötigt – vor allem in Dresden und Leipzig. Das ist enorm, aber auch weniger, als das Ministerium zuletzt prognostizierte. Erst im Dezember 2018 hatte der Landabgeordnete Wolfram Günther (Grüne) bei Minister Roland Wöller ( CDU) den Bedarf erfragt und damals einen Malus von 25.000 als Antwort erhalten. Der Unterschied wirft Fragen auf: Sind innerhalb weniger Monate Tausende neue Wohnungen mit Mietpreis- und Belegungsbindung entstanden? Eine Erklärung gibt es auf Nachfrage nicht. Die Daten würden jährlich bei den Gemeinden ohne Angabe von Gründen abgefragt, sagte ein SMI-Sprecher. Hakt man indes bei den Kommunen nach, zeigt sich: Die Prognosen sind vom Ministerium schlampig zusammengestellt und liegen unter dem, was die Großstädte tatsächlich benötigen.

„Mir ist diese Veränderung unerklärlich“, sagt Wolfram Günther und schiebt etwas spöttisch hinterher: „Am Neubau von Sozialwohnungen kann es nicht gelegen haben“. Denn in der Rechnung des Innenministers hat sich der Bestand an Sozialwohnungen im vergangenen sogar leicht verringert - auf insgesamt 11.769. 10.000 Sozialwohnungen soll es allein in der Landeshauptstadt geben, die seit des Verkaufs aller kommunalen Unterkünfte zwar schuldenfrei ist, aber faktisch auch ohne Einfluss auf den freien Wohnungsmarkt.

Im beständig wachsenden Leipzig sieht es diesbezüglich etwas besser aus, aber auch dort hat sich der jahrelange Leerstand zuletzt vaporisiert. Aktuell kann die Messestadt ihre sozialen Härtefälle noch mit insgesamt 305 Sozialwohnungen abfedern – bei 590.000 Einwohnern insgesamt. Im halb so großen Chemnitz sind es laut Innenministerium 236 Sozialwohnungen. Die westsächsische Großstadt sei auch die einzige, die beim sozialen Wohnungsbau zuletzt etwas zulegen konnte.

Laut Rechnung des SMI decke das leichte Plus nun auch den Bedarf in Chemnitz bis 2025. Fragt man in der Stadt nach, gibt es zuerst nur Schulterzucken. Eine aktuelle Umfrage des Ministeriums zum Thema ist der Kommune nicht bekannt. Richtig sei aber, dass man im vergangenen Jahr einen Bedarf von 1500 zusätzlichen Wohnungen angemeldet habe. „Auch bei entspannten Wohnungsmärkten wie in Chemnitz reicht das Wohnungsangebot für einzelne Gruppen, wie einkommensschwache Senioren oder Menschen mit Behinderung, nicht aus oder wird sich künftig verknappen“, so eine Sprecherin der Stadtverwaltung. Und: Dieser Bedarf bestehe auch weiterhin fort.

In den anderen Metropolen ist die Lage noch problematischer: Leipzig benötige bis 2025 zusätzliche 4437 Sozialwohnungen, so der Innenminister. Die Prognosen im Dezember gingen noch von 10.000 aus. Wie eine Sprecherin der Leipziger Stadtverwaltung sagte, seien die jetzt genannten 4437 allerdings nur der Nachholbedarf bis 2020. In jedem weiteren Jahr werden auch 1500 weitere geförderte Wohnungen benötigt. Letztlich macht das für die kommenden sechs Jahre sogar mehr als 10.000 zusätzlicher Sozialwohnungen aus, die in Leipzig gebraucht werden. Gleiches gilt für Dresden, wo man zu den bereits bestehenden noch weitere 10.000 benötigt, um den Bedarf bis 2025 decken zu können.

Wolfram Günther, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Sächsischen Landtag. (Archivfoto) Quelle: Dietrich Flechtner

„Es gibt keinen Grund, die Hände in den Schoss zu legen“, mahnte deshalb auch der Grünen-Politiker Günther und forderte Innenminister Wöller auf, seine Wohnungspolitik strategisch zu überdenken. „Das Geld, das Sachsen vom Bund ausdrücklich für den sozialen Wohnungsbau erhält, darf nicht länger etwa für die Förderung von Eigenheimen auf der grünen Wiese zweckentfremdet werden“, sagte der Fraktionsvorsitzende seiner Partei. Statt der vorgesehen 40 Millionen Euro für den Sozialen Wohnungsbau in 2019 sollten es besser 200 Millionen Euro sein, die den Kommunen als Förderungen zur Verfügung gestellt werden. „Die soziale Spaltung in den Großstädten darf sich nicht weiter verschärfen", so Günther.

Von Matthias Puppe