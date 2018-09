Leipzig

Der Arbeitsmarkt in Sachsen zeigt sich in bester Verfassung. Das wird auch 2019 so bleiben. Davon gehen jedenfalls die Forscher des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit in ihrer Herbstprognose aus. Sachsensweit entstehen demnach im kommenden Jahr 25 900 neue Jobs, so die Vorhersage. In Thüringen und Sachsen-Anhalt sieht es nicht ganz so gut aus. Zunehmend mache sich bemerkbar, dass in einigen Bereichen Fachkräfte fehlen.

Im Jahresdurchschnitt dürften in Sachsen dann knapp 1,638 Millionen Frauen und Männer einer sozialversicherungspflichtigen Arbeit nachgehen – ein Anstieg von 1,6 Prozent gegenüber diesem Jahr. Zugleich sinkt die Arbeitslosenzahl weiter: Die IAB-Forscher rechnen mit einem Rückgang um 8000 auf 117 800 Erwerbslose.

Für Thüringen rechnen die Forscher mit einem Rückgang der Arbeitslosenzahl im Jahresdurchschnitt um 9500, in Sachsen-Anhalt um 7200. Die Zahl der Beschäftigten steigt um 1,2 beziehungsweise 0,9 Prozent.

Gründe seien die stabile Konjunktur und die demografische Entwicklung, schätzt Reinhilde Willems, Vizechefin des Landesarbeitsamtes in Sachsen, ein. Die Fachkräftesicherung werde immer wichtiger. Betriebe seien gut beraten, in die Attraktivität ihrer Arbeitsplätze zu investieren. Die Agentur wolle Unterstützung geben, etwa durch Zuschüsse für die Weiterbildung von Arbeitslosen und Beschäftigten. Die IAB-Experten raten zudem, Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben und Geflüchtete auszubilden. Eine große Herausforderung bleibe die Langzeitarbeitslosigkeit. Auch dagegen gehe man in Sachsen an. „Wir wollen“, so Willems, „schwer vermittelbaren Menschen mehr Teilhabe am Arbeitsmarkt ermöglichen.“

Die einzelnen sächsischen Regionen entwickeln sich positiv, wenn auch unterschiedlich. So gibt es voraussichtlich die stärksten Beschäftigungsanstiege in den Agenturbezirken Leipzig (plus 2,4 Prozent), Dresden (plus 2,3) und Pirna (plus 1,8). Am deutlichsten geht die Arbeitslosigkeit in Annaberg-Buchholz (minus 9,5 Prozent), Plauen (minus 8,3) und Leipzig mit minus 7,9 Prozent zurück. Die Messestadt hat damit im bundesweiten Vergleich aller 156 Arbeitsagenturbezirke den elftstärksten Beschäftigungsanstieg und Annaberg-Buchholz den zweitkräftigsten Rückgang der Erwerbslosigkeit.

„In der Vergangenheit traten die Prognosen der IAB-Forscher zumeist auch so ein“, sagt Frank Vollgold von der Landesarbeitsagentur in Chemnitz. „Oft waren sie sogar noch etwas zu pessimistisch.“ In den vergangenen drei Jahren hätten sich die Forscher bei der Vorhersage des Anstiegs der Beschäftigung um zwei Prozent nach unten verschätzt, beim Rückgang der Arbeitslosigkeit rund vier Prozent nach oben.

Wegen der saisonalen Herbstbelebung in der Wirtschaft ist die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen in diesem September erneut gesunken. Aktuell seien 119 000 Menschen ohne Job. Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren das 11 600 weniger. Die Arbeitslosenquote sank in dem Zeitraum von 6,2 Prozent auf 5,6 Prozent. Damit erreichte sie in diesem September ein Rekordtief.

Von Andreas Dunte