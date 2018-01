In Sachsen soll es bis ins Tiefland schneien

Leipzig. Ein Hauch von Winter kehrt nach Sachsen zurück. Nach den milden Temperaturen der letzten Tage bringt eine Kaltfront Frost und auch Chancen auf Schnee bis ins Tiefland. Bereits am Dienstag soll die Schneefallgrenze bis auf 600 Meter sinken. Am Donnerstag könne es dann auch in tieferen Lagen schneien, prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD). Autofahrer sollten vorsichtig unterwegs sein: Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt sei vor allem morgens örtlich mit Glätte durch überfrierende Nässe zu rechnen.

Am Dienstag wird es tagsüber zwar überwiegend freundlich, aber im Bergland auch stürmisch. In der ersten Tageshälfte werden in höheren Lagen Windböen bis 60 Kilometer pro Stunde erwartet, auf dem Fichtelberg auch Sturmböen bis 85 Kilometer pro Stunde. Der Mittwoch präsentiert sich zwar mild mit Temperaturen von bis zu 10 Grad, aber auch überwiegend bedeckt. Zum Donnerstag hin wird es dann wieder kühler bei 1 bis 6 Grad. Einzelne Schauer können Schnee bis ins Tiefland bringen, sie ziehen aber rasch gen Osten ab.

Harz und Erzgebirge rechnen mit viel Neuschnee

Richtig weiß wird es wohl nur in den Mittelgebirgen wie im Harz oder den höheren Lagen des Erzgebirges. Angesichts der fallenden Temperaturen werde bis zum Wochenende „einiges an Neuschnee“ fallen, sagte Marc Kinkeldey von der DWD-Wetterwarte auf dem Brocken am Montag. In den höheren Lagen werde der Schneefall voraussichtlich schon am Dienstag einsetzen. Ab Mittwoch werde die Schneefallgrenze dann auf 600 Meter fallen. Es bestehe Hoffnung für die Skigebiete.

Am Montag waren lediglich auf dem 971 Meter hohen Wurmberg bei Braunlage bei bis zu 50 Zentimeter Schnee noch einige Lifte und Pisten geöffnet. Auf dem 1141 Meter hohen Brocken, auf dem kein Wintersport möglich ist, wurden rund 140 Zentimeter gemessen. „Er ist aber ungleich verteilt“, sagte Kinkeldey. „Die Kuppe ist fast schneefrei. An anderen Stellen liegt dafür mehr.“ In anderen Hochlagen um 800 Meter, wie in Oderbrück oder Königskrug, gebe es noch etwa einen halben Meter Schnee. „Der ist aber alt, nass und dreckig“, sagte der DWD-Experte. (mit dpa)

nöß