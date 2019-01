Leipzig

Am 19. Januar 1919 durften Frauen in Deutschland zum ersten Mal an Parlamentswahlen teilnehmen – 100 Jahre später sind sie zwar in Politik und Wirtschaft angekommen, aber längst noch nicht gleichberechtigt, wie Studien belegen. Laut dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ( IAB) verdienen Frauen, die in Vollzeit arbeiten, im Schnitt etwa ein Fünftel weniger als Männer.

Frauen sind zudem viel häufiger in unteren Lohnbereichen und zugleich seltener in höheren Verdienstebenen tätig. Und: Bei gleicher Qualifikation und gleichem Beruf erhalten sie innerhalb des ebenfalls gleichen Betriebs etwa zwölf Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen.

„Die durchschnittlich niedrigere Entlohnung, der häufigere Teilzeiterwerb von Frauen und die Tatsache, dass diese seltener in Führungspositionen vertreten sind, können bei manchen Personalverantwortlichen den Eindruck erwecken oder zumindest verstärken, dass Frauen im Schnitt weniger produktiv sind“, heißt es dazu in einer IAB-Studie.

Die Folge sei: Nicht wenige Personalentscheider „räumen Frauen weniger Chancen im Betrieb ein und stufen sie in niedrigere Gehaltsklassen ein“. Zudem werde Frauen der Zugang zu führenden Positionen erschwert, „weil diese vorwiegend mit Männern besetzt sind, die – bewusst oder unbewusst – eher Männer einstellen“. Die Konsequenzen sind in beiden Fällen gleich: geringere Aufstiegschancen und eine im Schnitt niedrigere Entlohnung.

Sachsen und Thüringer bilden in diesem Zusammenhang zwar keine Ausnahme – im bundesweiten Vergleich können die beiden Freistaaten aber mit den besten Werten aufwarten. So sind in sächsischen Unternehmen 35 Prozent der Führungskräfte weiblich, was in Deutschland den Spitzenplatz bedeutet.

Gleichzeitig weisen Sachsen und Thüringen laut IAB-Angaben die höchsten Beschäftigungsquoten bei Frauen zwischen 15 und 65 Jahren auf – gemessen an der Bevölkerung in dieser Altersgruppe sind das 77,5 Prozent. Zum Vergleich: Im Wendejahr 1989 waren in der DDR sogar 83 Prozent aller Frauen berufstätig, während es in der alten Bundesrepublik 54 Prozent gewesen sind.

Ein ähnliches Bild zeichnet der jüngste Frauenförderbericht der sächsischen Landesregierung für den öffentlichen Dienst: Es sind überdurchschnittlich viele Frauen beschäftigt, die seltener in Führungspositionen als Männer ankommen und häufiger Teilzeit arbeiten.

„Das zeigt, dass die geschlechtsspezifischen Ungleichheiten nach wie vor vorhanden sind. Karrierewege für Frauen stehen im öffentlichen Dienst in Sachsen nicht ausreichend offen“, sagt Sachsens Gleichstellungsministerin Petra Köpping ( SPD).

Deshalb dringt die Ministerin auf eine gesetzliche Regelung: „Nur reden allein nützt nichts. Wenn wir nicht endlich die Ungerechtigkeiten angehen, dann werden wir auch noch im nächsten und übernächsten Frauenförderbericht sehen, dass Frauen im öffentlichen Dienst keine Spitzenpositionen einnehmen.“

Der von ihr vorgelegte Entwurf für ein Gleichstellungsgesetz ist in der Großen Koalition allerdings umstritten: Der Koalitionsausschuss – in dem die Partei- und Regierungsspitzen vertreten sind – soll am Dienstag den Streit schlichten.

Von Andreas Debski