Kamenz

Die sächsischen Verbraucher mussten im Juni im Durchschnitt für Waren und Dienstleistungen deutlich tiefer in die Tasche greifen als ein Jahr zuvor. Die Jahresteuerungsrate liegt im Juni nach vorläufigen Zahlen bei 2,1 Prozent, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag mit. Im Mai war sie erstmals seit vier Monaten wieder über die Marke von 2 Prozent geklettert. Überdurchschnittlich stark stiegen die Preise für Verbraucher etwa im Bereich Verkehr. Die Benzinkosten legten in den vergangenen zwölf Monaten um 11,5 Prozent zu. Auch Heizöl wurde deutlich teurer – plus 28 Prozent.

Von LVZ