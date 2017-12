Beschluss in Leipzig: Abschiebestopp nach Syrien wird verlängert

Leipzig. Der Abschiebestopp nach Syrien wird bis Ende 2018 verlängert. Darauf haben sich die Innenminister der Länder auf ihrer Herbstkonferenz in Leipzig geeinigt. Zugleich forderten sie die Bundesregierung auf, eine Neubewertung der Sicherheitslage in Syrien vorzunehmen. Das sagte Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) am Freitag nach Abschluss der zweitägigen Gespräche in Leipzig.

Sobald der Bericht vorliege, wollen sich die Innenminister erneut mit der Frage beschäftigen, ob sogenannte Gefährder und schwere Straftäter nach Syrien abgeschoben werden sollen. Es werde einige Wochen und Monate dauern, bis die neue Einschätzung zur Sicherheitslage in Syrien vorliege, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU). Die letzte Lageeinschätzung stammt aus dem Jahr 2012.

Sachsen und Bayern mit Vorstoß gescheitert

Vor allem aus den Reihen der SPD gab es Widerstand gegen den Plan aus Sachsen und Bayern, die Abschiebungen wieder einzuführen. „Man kann einen Abschiebestopp nicht lockern, ohne neue Erkenntnisse zu haben“, sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD). „Wer immer glaubt, Syrien sei ein Land, das Ecken habe, in die man sicher abschieben könne, der irrt sich zum jetzigen Zeitpunkt“, sagte Pistorius. Man sollte solche Diskussionen auch nicht in der Öffentlichkeit führen, denn sie seien eine Steilvorlage für Populisten.

Auch die Flüchtlingsorganisation der Vereinten Nationen (UNHCR) lehnt Abschiebungen nach Syrien zum jetzigen Zeitpunkt ab. Alle Teile Syriens seien direkt oder indirekt von einem oder mehreren Konflikten betroffen. Deshalb seien alle Staaten aufgefordert, früher in Syrien lebende Menschen nicht zwangsweise zurückzuführen, teilte das UNHCR am Donnerstag in Berlin mit. Pro Asyl nannte die Debatte um eine Neubewertung der Lage im kriegszerrütteten Syrien „eine überflüssige Pseudo-Diskussion“.

Proteste und Verkehrschaos in Leipzig

Hunderte Demonstranten hatten am Donnerstag am Rande der Innenministerkonferenz (IMK) in der Kongreßhalle gegen Abschiebungen nach Syrien protestiert. Es gab einen Aufzug durch die Stadt und zwei Kundgebungen. Die Versammlung der Innenminister löste in der City ein Verkehrschaos aus. (Der Tag im Liveticker zum Nachlesen)

Am Donnerstag haben die Innenminister in der Leipziger Kongresshalle am Zoo getagt. Rund herum gab es Proteste - und Verkehrsbehinderungen. Zur Bildergalerie

Seit Donnerstag hatten die Innenressortchefs der Länder unter anderem auch über IT-Sicherheit und zunehmende Gewalt beim Fußball beraten. Beschlüsse zu den rund 40 Tagesordnungspunkten der Innenministerkonferenz müssen nach dem Einstimmigkeitsprinzip gefasst werden.

Weitere Details zu den Konferenz-Ergebnissen folgen.