Dresden

Das Team um Jan Böhmermann verlässt erstmals das Studio König in Köln-Ehrenfeld und verlegt die Aufzeichnung von „Neo Magazin Royale“ nach Dresden. Genauer gesagt in die Staatsoperette. Dass Satiriker Jan Böhmermann gern den ein oder anderen Witz auf Kosten von Sachsen reißt, ist nichts Neues. Damit ist er auf weiter Satiriker-Flur auch nicht allein. Doch im Kosmos der Satire-Abendsendungen ergreift das Team der ZDF-Late-Night-Show als Erste die Initiative und besucht den Ort der Witzvorlagen.

Tickets werden verlost

Das Spektakel soll am 3. Oktober in der Staatsoperette stattfinden, der Einlass beginnt 15 Uhr. Die Karten für die Show sind nur mit einer ordentlichen Portion Glück zu ergattern, diese werden nämlich nur in der Ticket-Lotterie verlost. Wer gewinnt, darf zwei kostenlose Tickets bestellen.

Einladung von Dynamo Dresden jährt sich

Vor fast genau einem Jahr hatte der Satiriker angekündigt, ein Heimspiel von SG Dynamo Dresden zu besuchen. Aber nur unter der Bedingung, dass er im Stadion keine Rassisten sieht. In einer Nummer seiner Kunstfigur „Adi Hittler“ hatte er einen Dynamo-Schal um, sprach von „meinen Jungs in Dresden“ und skandierte „Licht am Fahrrad, Licht am Fahrrad, Dy-na-mo“. Dynamo sah sich dadurch in die rechte Ecke gerückt und lud Böhmermann öffentlich ein. Nun kommt der Satiriker zwar tatsächlich nach Dresden, verpasst allerdings das in diesem Zeitraum stattfindende Heimspiel um vier Tage. Erinnert man sich aber an die Fan-Reaktion „Böhmermann, halt dein dummes Wessimaul“, ist die Staatsoperette vielleicht wirklich die bessere Wahl.

Von Lisa-Marie Leuteritz