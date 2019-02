Leipzig

Fast jeder vierte Flug am Airport Leipzig/Halle ist im vergangenen Jahr nicht nach Plan gestartet. Laut einer Untersuchung des Fluggasthelfer-Portals Airhelp der 13 größten deutschen Flughäfen flogen in Schkeuditz insgesamt 23,6 Prozent der Flieger zu spät oder fielen ganz aus. Das sei ein Wert im Mittelfeld. Ähnlich sah es auch in Dresden aus – dort hoben 22,3 Prozent der Maschinen nicht nach Plan ab.

Die meisten Flüge mit Verzögerungen gab es den Angaben nach in Frankfurt am Main. Am größten deutschen Flughafen war mit 33,9 Prozent gut jeder dritte Flug zu spät oder fiel ganz aus. Besonders gut schnitt laut Airhelp Berlin-Schönefeld ab. Mit 19,9 Prozent Verspätungen starteten dort 2018 vier von fünf Flügen pünktlich.

Nur selten seien die Flughäfen selbst schuld an den Verspätungen, sagte eine Sprecherin des Portals laut Mitteilung. Häufigste Gründe seien Probleme im Betriebsablauf der Airlines, schlechtes Wetter und Streiks.

Von jhz