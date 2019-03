An den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden ist die Zahl der Beschäftigten deutlich gestiegen. Ende vergangenen Jahres seien 13 559 Mitarbeiter an beiden Standorten tätig gewesen - ein Plus von 9,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Vor allem beim Frachtumschlag und im Luftfahrzeugbau gibt es überdurchschnittlichen Zuwachs.