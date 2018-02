Jumbo-Jet nimmt Kurs auf Sachsen

Dresden. Eine Boeing 747-8 nimmt am Donnerstag nach Informationen der DNN Kurs auf Dresden. Grund ist die Präsentation einer überarbeiteten Bemalung der Kranich-Airline. Landen wird der Jumbo voraussichtlich nicht, sondern gegen 14.20 Uhr einen niedrigen Überflug absolvieren. Das geht aus im Lufthansa-Konzern veröffentlichten Flugplandaten hervor. Interessant dürfte der Flug deshalb insbesondere für Flugzeugfans sein.

Der Jumbo mit der Kennung D-ABYA und dem Taufnamen "Brandenburg" startet demnach in Frankfurt und dreht eine Runde über Köln/Bonn, Düsseldorf, Bremen, Hamburg, Hannover, Berlin/Tegel, Dresden und München. Eine zweite Maschine, ein Airbus A321, soll ebenfalls in neuen Farben am Donnerstag erste Linienflüge von München aus unternehmen. In den vergangenen Tagen sickerten schon Animationen des neuen Corporate Designs durch - offen bleibt, ob als PR-Gag oder Panne. Medienberichten zufolge sollten erste umlackierte Maschinen erst am Mittwoch Lufthansa-Mitarbeitern vorgestellt werden.

Zentraler Bestandteil des neuen Logos bleibt demnach der Kranich, dominiert von blauer und weißer Farbe. Das Gelb verschwindet offenbar von den Flugzeugen, ebenso der graue Bauch der Maschinen. Seit 30 Jahren hat sich Deutschlands größte Airline keinen Relaunch gegönnt und ist damit eine Ausnahme in der Luftfahrtbranche.

Lars Müller