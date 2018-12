In Sachsen soll im Sommer 2019 ein Junge-Leute-Ticket eingeführt werden. Darauf hätten sich die Geschäftsführer der Verkehrsverbünde mit den Landräten verständigt, so der Bautzener CDU-Landrat Michael Harig. Nach diesem Modell könnten junge Menschen künftig zwischen dem 14. und 26. Geburtstag für 48 Euro pro Monat in einem Verkehrsverbund Zug und Bus fahren.