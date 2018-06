Dresden -

Mehrere junge Leute haben am Mittwoch den Beginn der Landtagssitzung in Dresden gestört. Sie warfen von der Tribüne Flugblätter in den Plenarsaal und riefen unter anderem: „Sexarbeiter ist ein Beruf, keine Beleidigung.“ Offenkundig wollten sie damit gegen das Prostituiertenschutzgesetz protestieren, dass noch am Mittwoch im Plenum zur Abstimmung steht. Die Aufsicht begleitete die Leute aus dem Saal.

Seit 1. Juli 2017 müssen Prostituierte ihre Arbeit anmelden. Das Gesetz soll sie stärker vor Ausbeutung und Zwang schützen. Neben der behördlichen Anmeldepflicht sieht es auch eine Gesundheitsberatung vor. Sie ist in Sachsen kostenlos, für die Anmeldung sind aber 35 Euro fällig. Das stößt auf Kritik. Auch Grüne und Linken hatten sich dagegen ausgesprochen.

Von LVZ