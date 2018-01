Jusos sorgen bei SPD in Sachsen und Thüringen für Eintrittswelle

Leipzig/Erfurt. Die SPD in Sachsen und Thüringen verzeichnet einen starken Mitgliederzuwachs. „Seit dem SPD-Bundesparteitag am vergangenen Sonntag haben wir 228 neue Eintritte“, sagt Sachsens Generalsekretärin Daniela Kolbe. Damit habe man die 5000-Marke überschritten. Der höchste Wert seit 2002. Im gesamten Vorjahr sei die Zahl der Mitglieder um 718 angewachsen.

In Thüringen gibt es seit Jahresanfang 96 Neuanträge auf Mitgliedschaft in der SPD, davon allein 86 seit Sonntag, teilt SPD-Landesgeschäftsführer Michael Klostermann mit. „Das entspricht etwa einem Drittel der Gesamteintrittszahl im vergangenen Jahr und mehr als dem Doppelten im Vergleichsmonat Januar 2017.“ Der Landesverband habe jetzt insgesamt deutlich über 3900 Mitglieder.

Bundesweit waren die Zahlen in die Höhe geschnellt, nachdem die Jusos als Nachwuchsorganisation der SPD dazu aufgerufen hatten, in die Partei einzutreten und gegen die große Koalition zu stimmen. Auf dem Parteitag am vergangenen Sonntag gab es nur ein knappes Ja der SPD zu Koalitionsverhandlungen mit der Union.

„Über einzelne Beweggründe kann nur spekuliert werden, da keine Einzelgespräche mit den Neumitgliedern über deren Motivation zum Parteieintritt stattfinden“, sagt Klostermann. „Es darf allerdings angenommen werden, dass der bevorstehende Mitgliederentscheid zur Neuauflage der großen Koalition eine der Ursachen darstellt.“ „Die Menschen in Sachsen wollen mitentscheiden und mittun an der Zukunft unseres Landes. Bei uns können sie das“, meint Kolbe. Die größten Mitgliederzuwächse in Sachsen verzeichnet die SPD in Leipzig und Dresden. Mit einem Durchschnittsalter von 53,9 Jahren zähle die SPD Sachsen zu den jüngsten Landesverbänden der SPD bundesweit. Rund 32 Prozent der Mitglieder seien unter 35 Jahre alt und damit Mitglied bei den Jusos.

ade