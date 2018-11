Leipzig

Höchste Zeit für Winterreifen und Schneeschieber: Der angekündigte Wintereinbruch nimmt in den Wettermodellen an Fahrt auf. “Schuld daran ist ein Kälte-Ei, dass sich in der Höhe mitten über uns legt“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net.

Höhentief mit minus 35 Grad sorgt für Schnee

Ein Kälte-Ei? Experte Jung erklärt das Wetter-Phänomen so: „In etwa 5500 m Höhe kommt ein Batzen mit sehr kalter Luft Richtung Deutschland gezogen. Ein Tief im Hoch, ein sogenanntes Höhentief.“ Man könne es nicht auf der Bodenwetterkarte erkennen, es sei nur in der Höhe zu sehen. „Dort ist die Luft teilweise bis zu minus 35 Grad kalt. Um das Tief in dieser Höhe herum ist es teilweise nur minus 20 Grad kalt.“ Und aus diesem Tief fallen dann Montag, Dienstag, Mittwoch und auch Donnerstag immer wieder Niederschläge und die können bis runter als Schnee fallen.

Echte Wetter-Überraschungen möglich

Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es nächste Woche ein richtiges Wintererwachen in großen Teilen Deutschlands gibt. „Gerade nachts sinken die Temperaturen am Boden auf unter null Grad. Dann droht kommende Woche regional häufig Straßenglätte“, so Jung. Wo genau das Höhentief in Deutschland am stärksten zuschlagen wird, könne man heute allerdings noch nicht sagen. „Solche Höhentiefs gelten in der Meteorologie als unberechenbare Zeitgenossen. Da kann es schnell mal zu echten Wetter-Überraschungen kommen.“

Scheibenkratzen am Sonnabend in Leipzig

Schon am Wochenende wird im Raum Leipzig der Wintereinbruch zu spüren sein. Besonders die Nächte werden frostig, der Start in den Tag wird kalt. So heißt es für Autofahrer am Sonnabend und Sonntag Morgen: Scheiben kratzen! „In den Sonntag starten wir im Raum Leipzig bei minus 3 Grad. Das wird nach den zweistelligen Temperaturen am letzten Wochenende für viele ein Kälteschock“, so Jung. Allerdings bleibt es am Sonnabend und Sonntag noch freundlich. Wenn der Nebel sich verzieht, wird es bei 5 bis 6 Grad meist sonnig.

Letzte Chance für Wechsel auf Winterreifen

Das ändert sich ab Montag: Dann sind auch im mitteldeutschen Flachland immer wieder Schneeschauer möglich. „Bei Werten am Tag von wenig über null Grad und nachts um oder unter Null kann es dann auch weiß und glatt werden, vor allem nachts“, so Jung. Sein dringender Rat: „Spätstarter in Sachen Winterreifen sollten am Wochenende die letzte Chance zum Reifenwechsel nutzen.“

Im Mittelgebirge kann es einwintern

Im Mittelgebirge kann es in der nächsten Woche sogar schon einwintern. „Besonders ab 300 bis 400 Metern muss man mit einer zeitweise geschlossenen Schneedecke oder zumindest mit Schneematsch auf den Straßen rechnen“, so der Wetter.net-Meteorologe. Wie lange die kühle bis kalte Wetterlage andauert ist unsicher. „Es sieht aber ganz danach aus, als würde es sich der Frühwinter erstmal bei uns gemütlich machen wollen.“

Von Olaf Majer