Leipzig

Der Herbst kommt endgültig in Sachsen an. Wer die Sonne noch einmal genießen will, hat am Samstag die größten Chancen dazu, wenn sich in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Sonne und Wolken abwechseln. Wärmer als 16 Grad wird es aber nicht mehr. Am Sonntag fallen die Temperaturen auf 14 Grad, und Wolken verdrängen zunehmend die Sonne.

Zum Wochenbeginn sei es mit der Schönwetterperiode dann endgültig vorbei, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Freitag gegenüber LVZ.de: „Am Montag kommt ein erstes Tief mit viel Regen.“ Von Norden her zieht dann eine Kaltfront über Sachsen, die spätestens am Dienstag auch in Leipzig kräftige Schauer und Sturmböen mit sich bringt.

Zur Galerie Der goldene Oktober verwöhnt Leipzig und die Region mit spätsommerlichem Wetter und tollen Foto-Motiven. Das sind die schönsten Bilder der LVZ-Leseraktion.

Örtlich können bis zu 30 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Die Temperaturen fallen auf zehn bis 13 Grad. „Es wird richtig schön herbstlich. Die Blätter werden scharenweise fallen.“

Von einem Wintereinbruch seien wir aber noch weit entfernt, so der Sprecher. Auch im Erzgebirge falle noch kein Schnee, maximal auf dem Fichtelberg könne zeitweise Schneematsch liegen.

Von soa