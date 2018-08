Dresden

Der Mann, der in Dresden am Rande einer Pegida-Kundgebung gegen ein Kamerateam vorging, ist Mitarbeiter des sächsischen Landeskriminalamtes (LKA). Er sei Tarifbeschäftigter und habe als Privatperson an der Versammlung teilgenommen, teilte das Innenministerium am Mittwoch mit.

Der Vorgang müsse geklärt werden. Der Betroffene sei im Urlaub, auch er werde angehört. Anschließend entscheide das LKA über mögliche Konsequenzen, hieß es weiter.

Kritik an Polizeivorgehen

Der Vorfall vom vergangenen Donnerstag hatte bundesweit hohe Wellen geschlagen. Der LKA-Mitarbeiter war bei Aufnahmen des Kamerateams im Auftrag des ZDF zunächst als Teil einer größeren Gruppe gefilmt worden. Anschließend forderte er den Kameramann auf, ihn nicht zu filmen. Es folgte eine längere Überprüfung durch Polizisten, die die Reporter laut betroffenem TV-Team eine Dreiviertelstunde von der Arbeit abhielten.

update: Aufgrund der vielen Kommentare musste ich von öffentlich auf Freunde von Freunden umstellen, ich weise daraufhin, dass jegliche Hasskommentare gelöscht werden und der betreffende Nutzer gesperrt wird. Besten Dank für das Verständnis! Eigentlich wollten wir für #ZDF Frontal21 nur am Rande des Besuchs der Kanzlerin in Dresden drehen. Doch dann fühlten sich einige Pegida-AfD-Anhänger von unseren Dreharbeiten gestört und forderten die Polizei auf, einzuschreiten. Die sächsischen Beamten kamen dem nach und plötzlich befanden wir uns in einer polizeilichen Maßnahme. Etwa 45 min dauerte das Ganze. Polizeibeamte machen sich zur Exekutive der Pegida-Bewegung. Zeitungsjournalisten aus Dresden berichten von ähnlichen Vorfällen. Gepostet von Arndt Ginzel am Freitag, 17. August 2018

Unter anderem äußerten Journalistenverbände und Politiker Kritik. ZDF-Chefredakteur Peter Frey hatte das Vorgehen der Polizei als „klare Einschränkung der freien Berichterstattung“ bezeichnet. Polizei und Innenminister Roland Wöller (CDU) wiesen die Vorwürfe hingegen zurück.

Wöller fordert "korrektes Auftreten"

„Selbstverständlich gilt für jeden Bürger in unserem Land das Recht auf freie Meinungsäußerung“, erklärte Wöller laut Mitteilung des Innenministeriums am Mittwoch nach Bekanntwerden der Verbindungen zum LKA. "Allerdings erwarte ich von allen Bediensteten meines Ressorts jederzeit, auch wenn sie sich privat in der Öffentlichkeit aufhalten und äußern, ein korrektes Auftreten."

Bei der Generalstaatsanwaltschaft in Dresden soll zu dem Vorfall inzwischen eine Anzeige gegen die Polizei vorliegen. Am Freitag ist ein Gespräch zwischen ZDF-Reportern und der Polizei geplant.

