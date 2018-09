Potsdam

Rund ein Jahr vor der Landtagswahl bekommt Brandenburg zwei neue Minister. Die neue Sozialministerin Susanna Karawanskij (38, Linke) und der künftige Wirtschafts- und Energieminister Jörg Steinbach (parteilos) sollen am Mittwoch von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ernannt und im Landtag vereidigt werden, teilte die Staatskanzlei gestern in Potsdam mit.

Einzug in Bundestag verpasst

Karawanskij wurde 1980 in Leipzig geboren und hat Politik- und Kulturwissenschaften an der Uni Leipzig studiert. Nach ihrem Hochschulabschluss 2006 war sie bis 2009 Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Projektleiterin an der Leipziger Uni. 2013 wurde sie über die Landesliste Sachsen in den Bundestag gewählt. Im vergangenen Jahr gelang ihr allerdings der Wiedereinzug in das Parlament nicht. Zuletzt war die Politologin wissenschaftliche Mitarbeiterin der Bundestagsfraktion. Sie ist zudem Kreisvorsitzende der Linken in Nordwestsachsen. Karawanskij ist verheiratet und hat ein Kind.

Der Chemieingenieur Steinbach war bisher Präsident der Brandenburgischen TU Cottbus-Senftenberg und zuvor Präsident der TU Berlin.

