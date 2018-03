Kasek oder Volger? Grüne in Sachsen wählen neuen Landesvorstand

Leipzig. Anderthalb Jahre vor der Landtagswahl wollen Sachsens Grüne am 24. März in Neukieritzsch einen neuen Parteivorstand wählen. Dabei drängen drei Leipziger an die Spitze. Während Christin Melcher (34) keine Gegenkandidatin hat, bewerben sich um den Co-Vorsitz zwei Männer.

Amtsinhaber Jürgen Kasek (37) aus Leipzig stellt sich erneut zur Wahl, herausgefordert wird er vom zwei Jahre älteren Stadtrats-Fraktionschef Norman Volger.

Bereits am Freitag begann die 48. Landesversammlung mit prominenter Unterstützung: Der Grünen-Bundesvorsitzende Robert Habeck (48) aus Schleswig-Holstein warnte mit Blick auf die sächsische Landtagswahl 2019: Heimat dürfe nicht denen überlassen werden, die in Wahrheit Menschen ausgrenzen wollen. „Es wird maßgeblich auf uns ankommen, zu verhindern, dass eine NPD im Gewand neuer Rechtspopulisten an die Macht kommt“, sagte er.

Von lyn / mahr