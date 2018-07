Dresden

Der Freistaat Sachsen wird Antragsteller im Förderprogramm „Weltoffenes Sachsen“ (WOS) nicht mehr durch den Verfassungsschutz überprüfen lassen. Das ist die Konsequenz nach einem LVZ-Bericht, der heftige Diskussionen bei den betroffenen Vereinen ausgelöst hatte. Eine interne Untersuchung habe ergeben, dass auf eine solche Abfrage verzichtet werden könne, teilt die Gleichstellungs- und Integrationsministerin Petra Köpping (SPD) mit.

Demnach sollen die entsprechenden Anträge von der Sächsischen Aufbaubank weiterhin formal und vom Köpping-Ministerium fachlich geprüft werden. Abschließend fließen Stellungnahmen von Kommunen, Ministerien und vom WOS-Beirat in die Bewertung ein. Trotz des Verzichts auf den Verfassungsschutz müsse aber sichergestellt werden, dass keine extremistischen Strukturen und Organisationen gefördert werden, macht Petra Köpping klar: „Es entstehen ständig neue Vereine und Strukturen. Was ich unbedingt ausschließen will, ist, dass ex-tremistische Gruppierungen Geld bekommen, von denen es immer mehr gibt.“

Kerstin Köditz (Linke) von der Parlamentarischen Kontrollkommission sieht ihre Kritik bestätigt und spricht von einem überfälligen Schritt: „Ich hatte noch nie Verständnis für die Überprüfung von Demokratieprojekten durch den Geheimdienst.“ An dieser Stelle habe eine Ungleichbehandlung gegenüber anderen Fördergeldempfängern stattgefunden. Die Grünen hatten dem Freistaat „staatliches Misstrauen“ vorgeworfen und die Beendigung dieses Vorgehens gefordert.

Aktuell werden 70 entsprechende Projekte gefördert. Über das Programm werden seit 2005 Initiativen gegen Rassismus, Rechtsextremismus, Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit unterstützt.

Von Andreas Debski