Magdeburg/Dresden

Am Aschermittwoch ist alles vorbei – oder auch nicht. Für die Christen beginnt mit der Fastenzeit traditionell eine Zeit des Innehaltens und der Neuorientierung im Leben. Die Kirchen geben für die „Sieben Wochen ohne“ alljährlich ein Leitmotto heraus und unterstützen mit Veranstaltungen die Fastenzeit. In diesem Jahr heißt es: „Mal ehrlich! Sieben Wochen ohne Lügen“.

Magdeburger Bischöfin wirbt für Verzicht

Auch die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) und die Landeskirche Sachsen werben für den bewussten Verzicht von Aschermittwoch bis Karsamstag (20. April). Dass in diesem Jahr der Fokus auf mehr Ehrlichkeit liege, sei in Zeiten von Fake News ganz bewusst so entschieden worden. So sagt EKM-Sprecher Friedemann Kahl: „Das Thema soll zum Nachdenken darüber anregen, wie oft wir in der alltäglichen Kommunikation kleine und große Notlügen nutzen oder sogar falsche Aussagen machen“. Auch für viele Christen in der EKM sei das Fasten ein fester Bestandteil des Kirchenjahres.

EKM-Landesbischöfin Ilse Junkermann sagte: „Bewusst anders als sonst im Alltag leben und erfahren, was ich gewinne, wenn ich auf etwas verzichte, darin liegt ein Sinn von Fasten.“ Junkermann fügte mit Blick auf das diesjährige Motto hinzu: „Wenn ich ehrlich bin, trage ich zu einem aufrichtigen Miteinander bei und stärke das gegenseitige Vertrauen. Wie gut, wenn‘s jemand ehrlich mit mir meint.“

Autofasten : Bus und Bahn bis Ostern

Eine noch recht neue Aktion ist das Autofasten. Verschiedene Landeskirchen – vor allem im Südwesten und katholische Bistümer in Deutschland und Luxemburg – werben dafür, das eigene Auto in den nächsten sieben Wochen möglichst oft stehen zu lassen. In einem Mitmachheft können die unterlassenen Autofahrten dokumentiert werden. Einige Verkehrsverbünde bieten zudem vergünstigte Fastentickets für Bus und Bahn an. Die frühere Bundesumweltministerin Barbara Hendricks ( SPD) unterstützt die Aktion. Sie sagt: „Es soll nicht darum gehen, das Autofahren gänzlich zu verbieten. Aber wir können unsere Perspektiven ändern, wenn wir ganz bewusst und zumindest in der Fastenzeit auf andere Verkehrsmittel umsteigen. Das kann zu neuen Einsichten und neuen Möglichkeiten und Erfahrungen führen.“

EKM startet Aschermittwoch Petition für Tempolimit auf Autobahnen

Zuletzt hatte sich auch die EKM in Magdeburg in die Verkehrspolitik eingemischt und zumindest ein Tempolimit von 130 km/h auf Autobahnen gefordert. Um dieses Ziel zu erreichen soll ab Aschermittwoch eine Petition gestartet werden. Ziel ist es, innerhalb von vier Wochen 50 000 Unterschriften zu sammeln. Dann wäre die Voraussetzung erfüllt, dass es eine öffentliche Anhörung zum geforderten Tempolimit im Bundestags-Petitionsausschuss gibt.

Umfrage: Handy-Fasten geht gar nicht!

Die Bereitschaft zum Fasten ist grundsätzlich groß: Ein Drittel aller Deutschen hat schon mal über einen längeren Zeitraum Verzicht geübt. Das katholische Hilfswerk Misereor wollte jetzt in einer Umfrage genauer wissen, wo den Deutschen das Fasten besonders leicht oder schwer fällt. Das Ergebnis: Die Befragten verzichten demnach oft auf Alkohol (48 Prozent), dicht gefolgt von Süßigkeiten (47 Prozent) und Fleisch (30 Prozent).

Handy-Fasten geht allerdings gar nicht: Auf ihren Computer oder ihr Smartphone wollen die Deutschen nicht verzichten. Lediglich sieben Prozent der Befragten ließen die Finger von digitalen Geräten.

Wer fastet, der hält meistens durch

Wer allerdings fastet, der tut es auch konsequent. Zwei Drittel der Teilnehmer blieben der Umfrage zufolge standhaft – sie hielten die gesamte Fastenzeit durch. 23 Prozent legten Pausen ein, und jeder Zehnte brach das Fasten ab. Als Motivation für den Verzicht nannten die Befragten demnach am häufigsten gesundheitliche Gründe: „Entgiften/Entschlacken“ gaben 44 Prozent an. Zudem nannten rund 40 Prozent der Befragten „Gesünder leben“, „Bewusster leben“ oder das „Gewicht reduzieren“. Doch auch den Aussagen „Änderung des Konsumverhaltens“ oder „Gewohnheiten infrage stellen“ stimmte jeder Vierte zu.

Von Olaf Majer