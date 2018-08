Leipzig

Schon seit fast einer Woche läuft in Pödelwitz das Klimacamp LeipzigerLand. In dem von Abbaggerung bedrohten Dorf südlich von Leipzig finden sich die Teilnehmer seitdem zu Podiumsdiskussionen oder Workshops zusammen. Laut den Organisatoren sind inzwischen rund 900 Menschen im Camp – trotz der Hitze. Von einer „guten Stimmung“ berichtet Campsprecherin Josephine Lauterbach gegenüber LVZ.de. „Wir wollten mit den Camp vor allem auf die Bedrohung von Pödelwitz hinweisen und für eine klimagerechte Welt protestieren“, so Lauterbach. Beides sei bisher gelungen.

Doch ab Freitag wird sich der Charakter des Protests ändern. Dann sind sogenannte „Aktionstage“ geplant. Das Bündnis „Pödelwitz bleibt“ plant eine Fahrraddemo vor Ort. Am Samstag wollen die Teilnehmer insgesamt 17 Kilometer über Groitzsch und Großstolpen fahren. Dabei soll es mehrere Redebeiträge von Klimaaktivisten geben. Die Gruppe „Tour de Natur“ will in Leipzig zudem für einen sozialverträglichen Kohleausstieg demonstrieren.

Sitzblockaden angekündigt

Doch bei reinen Demonstrationen wird es nicht bleiben. Die Gruppe „Kohle ersetzen“, die unabhängig von den Organisatoren des Klimacamps agiert, kündigte gegenüber LVZ.de Sitzblockaden an. Ziel der Aktionen, die vermutlich vor allem für Samstag erwartet werden, sei die Störung des Betriebs bei der Mitteldeutschen Braunkohlegesellschaft (Mibrag), die im Tagebau Vereinigtes Schleenhain Kohle fördert, so Arvid Jasper von „Kohle ersetzen“. „Damit wollen wir ein kraftvolles Signal an die Mibrag senden“, sagt er.

Bereits am Freitag planen die Klimaaktivisten ein Aktionstraining, bei dem es auch um rechtliche Fragen und Deeskalation gehen soll.

Zur Galerie Das Klimacamp in Pödelwitz hat am Wochenende begonnen. Am Sonnabend ist vor allem aufgebaut worden, am Sonntag gab es ein Dorffest.

Im Vorfeld Gespräche mit der Polizei

Von Seiten der Mibrag hatte es bereits vor Beginn des Camps Befürchtungen gegeben, dass die Klimaaktivisten auf das Gelände vordringen würden, doch dem widerspricht Arvid Jasper. „Von unserer Gruppe wird das niemand machen“, sagt er. Zudem hoffe er, dass die Polizei auf Deeskalation setzt und dass „alles im guten Rahmen bleibt“.

Mit der im Tagebau Vereinigtes Schleenhain von der Mibrag geförderten Braunkohle wird das nah gelegene Kraftwerk Lippendorf versorgt. Die Kohle wird direkt mit einem Förderband vom Tagebau in das Kraftwerk befördert.

Auch die Polizei bereitet sich auf die Proteste vor, hält sich mit konkreten Angaben zur Anzahl der Beamten, die ab Freitag im Einsatz sind, aber zurück. Ein Hubschrauber werde erst bei einem konkreten Bedarf eingesetzt. Laut Sprecher Uwe Voigt von der Polizeidirektion Leipzig gab es im Vorfeld Kooperationsgespräche zwischen den Klimaaktivisten, der Polizei und dem Landratsamt. Dabei seien vom Landratsamt Auflagen erteilt worden.

Aktivisten weisen Vorwürfe zurück

Der „Kohle-ersetzen“-Sprecher wies unterdessen Äußerungen des sächsischen CDU-Bundestagsabgeordneten Alexander Krauß zurück. Dieser hatte die Klimaaktivisten als „Öko-Extremisten“ bezeichnet. „Bei unserem Protest geht es lediglich darum, Leben zu schützen“, sagt Arvid Jasper. Campsprecherin Josephine Lauterbach bezeichnete die Vorwürfe als „absolut haltlos“.

Am Donnerstag gab es bereits eine Aktion von Umweltschützern. Mitglieder von „Robin Wood“ hatten in Sichtweite des Kraftwerks Lippendorf an einem Strommasten ein Banner mit der Aufschrift „Saubere Kohle ist eine dreckige Lüge“ aufgehängt.

Von Lucas Grothe