Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im sächsischen Landtag, Frank Kupfer, ist aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. „Ich leide seit langer Zeit an einer Depression“, sagte Kupfer am Donnerstag im sächsischen Landtag. Als Nachfolger schlug Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zusammen mit Kupfer den früheren sächsischen Justizminister Geert Mackenroth vor. Der Fraktionschef soll am 25. September neu gewählt werden.