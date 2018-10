Landkreis Leipzig

Auffällige Imagekampagnen von Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping haben ihr die Aufmerksamkeit des sächsischen Steuerzahlerbundes eingebracht. Die SPD-Politikerin aus dem Landkreis Leipzig gehört zu den sechs Anwärtern, die in diesem Jahr vom Steuerzahler-Verband Sachsen für den Negativpreis nominiert wurden. Üppige Werbe-Ausgaben Köppings haben die Wächter über die Verwendung öffentlicher Gelder auf den Plan gerufen.

Köpping soll Budget weit überschritten haben

„Dem Sächsischen Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz - Geschäftsbereich der Staatsministerin für Gleichstellung und Integration, Petra Köpping, wurden im Haushaltsjahr 2017 200.000 Euro für Öffentlichkeitsarbeit bewilligt. Ausgegeben wurden tatsächlich 426.800 EUR, mehr als doppelt so viel“, bemängelt der Bund der Steuerzahler. Als Grund hat der Interessenverband unter anderem „unangemessene Imagekampagnen“ ausgemacht. So werbe die Staatsministerin im Landkreis Leipzig Journal mit einer ganzseitigen Anzeige inclusive Fotoserie in eigener Sache für ihre Sprechstunden (u.a. Ausgabe 5/2017). Kosten nach Angaben des Steuerzahler-Bundes: 3284,40 Euro, die vom Geschäftsbereich des Ministeriums bezahlt werden.

Hat Staatsministerin Petra Köpping Steuergelder verschwendet? Quelle: Andreas Döring

„Die Sinnhaftigkeit derartiger Werbung ist in Frage zu stellen. Hier entsteht der Eindruck, öffentliche Gelder würden oder werden für persönliche beziehungsweise Parteienbelange verwendet“, begründet der Steuerzahler-Bund Sachsen seine Nominierung.

Politische Konkurrenz kritisiert Imagekampagne

Auch der politischen Konkurrenz ist die Werbung in eigener Sache schon aufgestoßen. CDU-Kreischef Georg-Ludwig von Breitenbuch, Landtagsabgeordneter des Landkreises in Dresden, hält die Image-Offensive Köppings ebenfalls für unangebracht: „Uns CDU-Landtagskollegen war die auffällige Anzeigenreihe mit den auf Staatsministerin Petra Köpping zugeschnittenen Fotos schon länger aufgefallen und wir haben sie kollegial gebeten, das zu ändern oder einzustellen.“

Dass sie es nicht nötig hatte, den Hinweis aufzunehmen, zeige die aktuelle Ausgabe des Landkreisjournals, so Breitenbuch, hier sei auf Seite 2 wieder eine ganzseitige Anzeige aus Köppings Ressort platziert. „So plump mit Steuergeld die eigene Politik als SPD-Abgeordnete und Staatsministerin zu verkaufen, ist unverschämt und peinlich. Und schadet allen Politikern, die sich für unser Land einsetzen und dabei mit Anstand unterwegs sind“, kritisiert der CDU-Kreischef.

Bürger stimmen online über Negativpreis ab

Bürger können in diesem Jahr erstmals online über den Negativpreis abstimmen. Auf der Internetseite des Bundes der Steuerzahler Sachsen kann jeder bis 31. Oktober seine Stimme abgeben. Außerdem nominiert sind unter anderem teure Bausünden in der Meißner Altstadt, die Auslandsreisen des Dresdner Oberbürgermeister Dirk Hilbert oder die Affäre um die Kündigung des Sempern-Oper-Intendanten Serge Dorny. Wem die zweifelhafte Ehre am Ende zuteil wird, entscheidet sich bis 6. November. Dann gibt der Steuerzahler-Bund den Gewinner der Trophäe bekannt – zeitgleich mit der Vorstellung seines Schwarzbuchs der jüngsten Steuer-Verschwendungen.

Von Simone Prenzel