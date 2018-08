Leipzig

Die anhaltende Hitze gefährdet nicht nur Wälder und lässt Ernten verdorren, sie wird auch den Fischen in Flüssen und Teichen gefährlich. Stark betroffen ist Sachsen-Anhalt, sagte am Mittwoch Uwe Bülau, Präsident des Landesanglerverbandes. „Der Sauerstoffgehalt sinkt auf ein gefährliches Niveau.“ Die Vereine versuchten zum Teil, die Fische in andere Gewässer mit derzeit besseren Bedingungen umzusetzen. Überall sei das nicht möglich, da bei Wassertiefen von 20 bis 30 Zentimetern zu viel Schlamm aufgewirbelt werde, der sich in den Kiemen der Tiere festsetze.

Das Niedrigwasser der Elbe hat in Magdeburg fast einen historischen Tiefstand erreicht. Mit 52 Zentimetern zeige der Pegel Strombrücke nur noch vier Zentimeter mehr als am 22. Juli 1934. Sachsen-Anhalts Umweltministerin Claudia Dalbert (Grüne) forderte deshalb, den Flüssen generell wieder mehr Raum zu geben. Auenlandschaften würden nicht nur bei Hochwassern helfen, sondern auch in Dürrezeiten über einen längeren Zeitraum Wasser abgeben, da sie die Fähigkeit besäßen, wie ein Schwamm Wasser im Boden zu speichern.

Heftig diskutiert wird derzeit eine neue Studie des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung (PIK). Ihr zufolge könnte sich die Erde langfristig um etwa vier bis fünf Grad Celsius erwärmen und der Meeresspiegel um zehn bis 60 Meter ansteigen. Sprachen Wissenschaftler bislang von Eiszeit oder Warmzeit, wenn sie über den Klimawandel redeten, befürchten die Forscher des PIK jetzt eine „Heißzeit“. Auch von „Kipppunkten“ und „Kippelementen“ ist die Rede. Die auftauenden Permafrostböden in Russland gehören zum Beispiel zu solchen Kippelementen. Weitere Beispiele sind die sich erwärmenden Methanhydrate auf dem Meeresboden und die großen Ökosysteme wie der Amazonas-Regenwald. Sie könnten sich wie eine Reihe von Dominosteinen verhalten, eben kippen. Nach PIK-Angaben könnte das bedeuten, dass sich der Klimawandel verstärkt – „auf lange Sicht, über Jahrhunderte und vielleicht Jahrtausende“. Kritik kam von Klimaforscher Reto Knutti von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich. Er sprach von der Synthese vieler Einzelstudien und dass alles recht unkonkret sei.

Nach Wochen extremer Sommerhitze naht jetzt etwas Abkühlung. Zum Teil drohen Unwetter mit Hagel und Sturmböen. In Hessen bekamen die Menschen bereits eine Kostprobe des Wetterumschwungs zu spüren. Vielerorts liefen nach Starkregen die Keller voll, Dächer wurden abgedeckt. Der Deutsche Wetterdienst sagt für die nächsten Tage ein Absinken der Temperaturen auf 20 bis 27 Grad voraus. Ein Ende des Hochsommers sei aber nicht in Sicht, schon gar nicht ein Ende der seit Monaten anhaltenden Trockenheit.

„Wir kehren zu der Wetterlage vor der Hitzewelle zurück“, sagt Wetterexperte Dominik Jung. In den nächsten Tagen rechnet er für Mitteldeutschland mit regionalen Gewittern, der dringend benötigte flächendeckende Regen bleibe aber aus. Zeitweise kann es auch wieder Phasen mit recht hohen Temperaturen bis 35 Grad geben, sagt der Experte von wetter.net. In Summe bedeute das keineswegs Entwarnung für Natur und Landwirtschaft.

Von Andreas Dunte