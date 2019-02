Die Elektromobilität in Deutschland nimmt laut einer Studie aus Sachsen rasant Fahrt auf. 2025 werden bundesweit knapp 1,6 Millionen Elektroautos produziert, was einem Anteil von 30 Prozent der Inlandsproduktion entspricht. Anders als im Bundesschnitt wächst die Produktion in Sachsen rasant um 15 Prozent. Damit kommt dann jedes vierte in Deutschland produzierte E-Auto aus Sachsen.