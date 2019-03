Leipzig

Arbeitnehmer in Mitteldeutschland sind immer häufiger arbeitsunfähig. Das geht aus der Statistik des bundesweiten Krankenstandes hervor, die allmonatlich vom Dachverband der Berufskrankenkassen (BKK) veröffentlicht wird. Im Schnitt waren sächsische Angestellte im vergangenen Jahr 20 Tage krankgeschrieben – einen halben Tag länger als im Jahr davor. Thüringer und Sachsen-Anhalter fehlten laut der Analyse fast 23 Tage und somit einen ganzen Tag mehr als 2017. Im Bundesvergleich ist das der höchste Wert, weit über dem Durchschnitt von 17 Fehltagen pro Jahr. In Bayern lagen Arbeitnehmer zuletzt im Schnitt 15 Tage flach, in Baden-Württemberg und Hamburg 14 Tage.

Der BKK-Landesverband Mitte warnt allerdings vor voreiligen Schlüssen über die Arbeitsmoral in den ostdeutschen Bundesländern. „Unserer Ansicht nach sind die Daten des Dachverbandes verzerrt und lassen keinen tatsächlichen Vergleich der Situation in Ost und West zu“, sagte Sprecher Matthias Tietz gegenüber der LVZ.

Der Grund: In westdeutschen Tarifverträgen seien häufig sogenannte Karenztage vermerkt, in denen Arbeitnehmer bei Krankheit drei Tage ohne ärztliche Bescheinigung zu Hause bleiben können. Nicht jeder Krankheitsfall wird so registriert. „In Ostdeutschland sind solche Karenztage in Tarifverträgen dagegen deutlich weniger verbreitet und das schlägt sich letztlich auch auf die Statistik nieder“, erklärte Tietz.

Psychische Erkrankungen nehmen zu

Gänzlich unbrauchbar sei die Datenanalyse des BKK-Dachverbandes allerdings nicht. „Darin lassen sich ganz gut Trends erkennen, zum Beispiel, dass psychische Erkrankungen immer mehr auf dem Vormarsch sind“, so der Sprecher des Landesverbandes weiter. Von gut 4,2 Millionen Diagnosen, die im Januar 2019 bundesweit von den Berufskrankenkassen registriert wurden, gingen 48.000 auf Psychische und Verhaltensstörungen zurück. Andere Diagnosen treten zwar häufiger auf, aber aufgrund der langen Regeneration in dieser Gruppe, lassen sich inzwischen etwa 15 Prozent aller Ausfalltage auf ebenjene psychische Erkrankungen zurückführen.

Neben Problemen mit Burnout und Co. seien im vergangenen Jahr aufgrund der Grippewelle vor allem Atemwegsprobleme häufiger aufgetreten, sagt Sachsens Barmer-Landesgeschäftsführer Fabian Magerl. „Die Fehlzeiten aufgrund von Rückenerkrankungen nehmen dagegen erfreulicher Weise seit einigen Jahren ab“, so Magerl. Er führt das auf die betriebliche Gesundheitsförderung zurück. „Auch das Bewusstsein eines jeden Einzelnen mehr Bewegung in den persönlichen Alltag zu integrieren wächst“, sagte der Barmer-Geschäftsführer.

Wenig überraschend: Im Alter nimmt der Krankenstand tendenziell eher zu. Aber vor allem zwischen 44 und 55 Jahren verdoppelt sich die Quote. Beim detaillierten Blick in die Berufsgruppen hinein, gibt es ebenfalls zum Teil erhebliche Unterschiede – vor allem aufgrund der unterschiedlicher körperlichen Belastungen. So fallen Kraftfahrer und Reinigungsmitarbeiter im Schnitt mehr als 25 Tage pro Jahr aus, bei wissenschaftlichen Berufe sind es zwölf, bei Lehrer neun.

Von Matthias Puppe