Dresden

Der Aufruf aus dem rechten Spektrum hat bisher nicht gezogen: Vor dem Dresdner Landtag haben sich weniger als 50 Personen im Rahmen der Demonstration „Innere Sicherheit - schützt unsere Familien“ versammelt. Organisator Nicos Chawales zeigte sich dennoch zufrieden mit der Teilnehmerzahl. Sachsens Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange suchte das Gespräch mit den Demonstranten.

Die Situation ist entspannt, wie die Kollegen vor Ort mitteilen. Rund 150 Gegendemonstranten sind unter dem Motto „Kein Platz für rechte Hetze“ an der Devrientstraße zusammengekommen, darunter der Linkenvorsitzende Rico Gebhardt. Auch ausländische Presseteams verfolgen das Geschehen.

Dresdens Polizeipräsident Horst Kretzschmar hatte sich im Vorfeld der Mahnwache gelassen gezeigt: „Wir haben heute die uns vorliegenden Fakten bewertet. Im Ergebnis sehen wir aktuell nur ein geringes Mobilisierungspotenzial. Wir gehen daher von einem ruhigen Einsatz aus.“ Die Lage werde aber regelmäßig neu bewertet. Die Beamten zeigen Präsenz. „Wir bleiben solange es erforderlich ist. Wenn es weniger Demonstranten werden, rücken auch entsprechend Beamte ab“, sagt Polizeisprecher Thomas Geithner.

Die Mahnwache ist eine Reaktion auf die Ereignisse in Chemnitz. Nach dem gewaltsamen Tod eines 35-Jährigen war es am Sonntag und am Montag dort in der Innenstadt zu Aufmärschen von Rechtsextremen gekommen. Dabei war es auch zu Ausschreitungen gekommen. Unter anderem waren Polizisten mit Flaschen und Steinen beworfen worden, Augenzeugen berichten von etlichen Angriffen auf Gegner des Naziaufmarsches.

Von DNN