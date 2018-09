Berlin

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat eine schnelle Lösung in der Debatte um sichere Herkunftsstaaten gefordert. Der Bundesrat befasste sich am Freitag mit Plänen der Bundesregierung, Algerien, Tunesien und Marokko sowie Georgien als sichere Herkunftsländer im Asylrecht einzustufen. „Wir brauchen dringend diese Lösung“, sagte Kretschmer in Berlin. Daran entscheide sich auch, ob die Menschen Zutrauen zur Politik hätten. Die nordafrikanischen Staaten seien de facto sichere Herkunftsstaaten. Die Politik müsse handeln, damit in diesen Ländern ein klares Signal gesendet werde: „Es lohnt nicht, nach Deutschland zu kommen.“

Die Debatte um sichere Herkunftsländer schwelt schon länger. Sachsen gehört zu den Ländern, die für eine Verschärfung sind. Über eine Zustimmung wurde im Bundesrat noch nicht entschieden.

Von LVZ