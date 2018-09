Dresden

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) macht sich für eine härtere Flüchtlingspolitik stark. Vor allem müssten ausreisepflichtige Straftäter unter Asylbewerbern und Flüchtlingen konsequenter abgeschoben werden. „Dass diese Täter nicht außer Landes gebracht werden können, belastet die Stimmung“, sagte Kretschmer dem Berliner „Tagesspiegel“.

„Nichts unter den Tisch kehren“

Die Menschen fragten zurecht, warum es Gesetze gebe, die Ausreisepflichtige davor schützten, abgeschoben zu werden. „Bei aller notwendigen Auseinandersetzung über die Gewalt“ in Chemnitz und die Rolle der AfD dürften jetzt nicht „die Dinge unter den Tisch gekehrt werden, die in der Migrationspolitik noch nicht gelungen sind“, stellte Kretschmer klar. In diesem Zusammenhang nahm der Regierungschef die Bundesregierung in die Pflicht: Vor der Sommerpause sei zugesagt worden, die Ausreisedokumente für die Betroffenen zentral zu organisieren.

7655 Menschen sind ausreisepflichtig

Laut sächsischem Innenministerium sind im vergangenen Jahr 677 Personen als ausländische Mehrfach- und Intensivstraftäter in Sachsen erfasst worden. Ihr Anteil an allen Zuwanderern lag damit bei 1,2 Prozent. Wie aus einer aktuellen Antwort von Innenminister Roland Wöller (CDU) auf eine Kleine Anfrage der Landtagsabgeordneten Juliane Nagel (Linke) hervorgeht, sind momentan rund 7100 Ausreisepflichtige in Sachsen bekannt, wobei die Landkreise Görlitz und Nordsachsen sowie der Erzgebirgskreis keine Angaben machen konnten und in der Auflistung nicht berücksichtigt wurden.

Laut Bundesregierung waren in Sachsen Ende Juni dagegen 7655 Ausreisepflichtige erfasst. Die meisten sind demnach in Leipzig (1857) und Dresden (1127) registriert. Die Antwort ergab gleichzeitig, dass 27 400 Migranten mit Schutzstatus in Sachsen leben, davon 8140 in Leipzig und 5990 in Dresden. Die wenigsten anerkannten Zuwanderer sind in den Landkreisen Bautzen (731), Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (754) und Nordsachsen (780) sowie im Erzgebirgskreis (614) gemeldet.

Von Andreas Debski