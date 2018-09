Dresden

Mit einer Schweigeminute für den in Chemnitz getöteten Daniel H. hat am Mittwoch die Sitzung des Sächsischen Landtags in Dresden begonnen. Anschließend wandte sich Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) in einer Regierungserklärung gegen eine pauschale Verurteilung der drittgrößten Stadt im Freistaat durch die Medien. „Es gab keinen Mob, es gab keine Hetzjagden und es gab auch keine Pogrome in Chemnitz“, sagte der Sächsische Ministerpräsident im Plenum.

Lediglich lokale Medien, die nah am Geschehen waren, hätten objektiv über die Ereignisse seit einer Woche berichtet. Umso weiter weg die Berichterstatter gewesen waren, umso pauschaler seien die Urteile über Chemnitz ausgefallen. Die sächsische Landesregierung werde die Ereignisse nun selbst aufarbeiten und dabei differenzierter vorgehen.

Wie Kretschmer ebenfalls sagte, hätten nach dem Tod von Daniel H. Lügen und Propaganda im Internet zur Aufregung in der Stadt geführt. „Die Mobilisierungsfähigkeit im Internet war dabei höher als bisher bekannt“, so Kretschmer. Das habe zur Situation am 27. August geführt, als Hunderte Polizisten Tausenden Demonstranten gegenüberstanden. „Die Polizisten, die an diesem Abend da waren, haben aber mit einen exzellenten Einsatz die Sicherheit gewährleistet“, so der sächsische Regierungschef weiter.

Allerdings, so Kretschmer weiter, werde Sachsen die Angriffe auf Journalisten, auf Ausländer und auch nicht die bei der Demonstration am 27. August gezeigten Hitlergrüße nicht zulassen. Die Generalstaatsanwaltschaft habe entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Ebenso werde der Freistaat auch die Veröffentlichung des Haftbefehls gegen die Verdächtigen des Tötungsdelikts durch einen Mitarbeiter der sächsischen Justiz nicht tolerieren. „Das ist nicht nur eine Straftat, das ist ehrenrührig, dass ist auch eine Tat, die das Gerichtsverfahren gefährdet. Wir werden das mit aller Härte des Gesetzes verfolgen“, sagte Kretschmer.

Von mpu